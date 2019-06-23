1. Т.н. “Киевский районный суд” Симферополя признал виновным крымского татарина по первому на полуострове “делу о недоносительстве” и оштрафовал его на 10 000 рублей. “У нас есть 10-дневный срок, чтобы обжаловать решение суда. Казалось бы, 10 тысяч штрафа не стоят ни нервов, ни времени, потраченных на этот судебный процесс. Тем не менее, если приговор не обжаловать, это заложит основы для формирования негативной практики привлечения других людей по этой статье”, — пояснила адвокат Лиля Гемеджи.

2. Владимира Балуха оккупанты снова засадили в штрафной изолятор минимум до 2 июля: “Сотрудниками колонии специально была создана ситуация, то есть провокация, после которой они зафиксировали очередное незначительное нарушение и поместили его в ШИЗО. Балуху перед ужином стало плохо и он попросил отвести его к медику. Сотрудник колонии сказал: "Ты приляг пока". Балух прилег, хотя это не положено в данное время суток. Его тут же сфотографировали, отвели в медицинскую часть и поместили в ШИЗО за то, что он нарушил внутренний распорядок”.

3. Владимир Балух считает, что против него могут готовить более серьезные провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Он знает о различных слухах, которые распространяют о нем, чтобы агрессивно настроить других заключенных против него.

4. Севастопольские ватники записали видеообращение к путину, в котором просят не закрывать местным жителям доступ к морю в бухте Матюшенко. Бухту отжало Министерство нападения “для обеспечения обороны и безопасности россии".

5. Севастопольские пропагандоны о камнях с неба: “Все крупные проекты, реализуемые в Севастополе крупными и влиятельными силами, рано или поздно приводят к тому, что у горожан отбирают землю. Или делают так, чтобы они сами с нее съехали. Так, жители ул. Планерная в Севастополе стали заложниками парка "Патриот". Мало того, что на эскизе парка их дома обозначены как "зеленая зона" парка — военные лишили их единственной дороги. Вместо нее прямо под окнами строят трибуны, откуда высокие гости будут смотреть на танки. Люди боятся, что они навсегда лишились единственного проезда, ведь земли города и Минобороны еще не размежеваны. Проезда нет: ни скорая, ни пожарная в случае чего не смогут проехать. При упоминании опасений и жалоб местных жителей, послуживших поводом для журналистского интереса, люди в погонах вспылили: "Их что, интересы страны совсем не интересуют?". Кроме разрушения проезда, людей беспокоит шум от ездящих по аэродрому танков и автоматных очередей. "Месяц назад военные нам говорили, чтобы мы закрыли окна щитами. Мол, танки холостыми стрелять будут, стекла могут повылетать". Кроме того, на днях в одном из недостроев был замечен снайпер с винтовкой. "Я своими глазами видел, как он там залег", — делится впечатлениями один из собравшихся”. Зато не стреляют?

6. Была курортом — стала частью военной базы: в Ялте 26 июня оккупанты дважды проведут очередную комплексную проверку системы оповещения. Сирены взвоют в 10 и в 13 часов. Руссо-турысто, не подавитесь от страха кукурузой на пляже.

7. Крымский природный заповедник (основной в Крыму) вначале сделали нацпарком, а теперь будут пилить на части. Ходить там зась, а строиться, устраивать корпоративы с бухлом и шашлыками и футбольные поля — можно. Звери? Растения? Какие нафиг звери и растения, когда Крым захвачен варварами!

8. В поисках семи миллионов туристов: “Вчера поехали на самый известный пляж Евпатории около 23:00. Никого нет, в кафе тоже никого. Подскажите, проходят ли какие-то выступления вечером и во сколько? Потом поехали на Симферопольскую улицу — та же картина, людей нет. Тишина. Где люди? Анонимно”. Ответы: “Люди” в Крыму не отдыхают с 2014 года”, “В Турции”, “Считайте меня кем угодно, но я рада, что после 11 более-менее тихо”, “А что так удивило?! В 23:00 приехав на пляж”, “Просто люди телевизора насмотрелись, что здесь пляжи кишат туристами, мест свободных нет! Наивные!” .

9. Понаехавший в Ялту из Москвы рашист написал: “Он снова пришел в Ялту! Величественный Херсонес!”, — и опубликовал фото парусника. Последовали такие комментарии: “Опять говном будет вонять возле него!”, “А куда ему ещё плыть? Ему за границу путь заказан”, “А толку, что он пришел?”, “А ещё кто-то придёт в Ялту?”, “(Понаех из Уфы) Князь Владимир ещё заходит в порт Ялты. Видел, как он недавно отходил от берега ночью, как будто кусочек Ялты весь в огнях оторвался от берега и уплыл вдаль. Очень зрелищно было это наблюдать. Был впечатлён его габаритами (+фото)”, “Видать, ничего больше из круизных лайнеров и не видел. Это детеныш, в сравнении с европейскими”, “(Снова понаех из Уфы) В Ялте крупнее не видел, и ты тоже”, “Видел. Принцесс, например”, “Это вообще малыш. Было время, когда к нам заходили вот такие красавцы (+фото)”, “Жаль, этих больше в нашем порту не увидим”, “Но я всё-таки надеюсь. Надежда, как говорится…”, “Против воров всегда будут санкции”, “Корыто старое — Князь Владимир Владимирович”, “Ну и что, один корабль на весь порт”, “Мог бы и не приплывать. Кто за обряд по изгнанию?” .

P.S. Я вот подумал, что население Крыма — совсем не помеха для военной базы, а отличная мишень для тренировок, ведь российские оккупанты ведут боевые действия против других стран, включая Украину, в основном в жилых кварталах. И Крым для них сейчас — отличный полигон для военно-террористических учений, где можно изучить реакцию населения на те или иные события и целенаправленные информационные вбросы. Особо скулящим посоветуют “закрыть окна щитами”, чтобы стекла не повылетали. Ватники, казалось бы, готовы терпеть и танковые залпы, и автоматные очереди, и летающие над головами самолеты, и дрожание стекол, и снайперов на крышах, лишь бы не было страшных бандер. Но терпелка лучше работает на сытый желудок, а когда пояс приходится затягивать, то в голову начинают приходить мысли об “обрядах по изгнанию” — пока, правда, только в отношении российских лоханей, оскверняющих ялтинский порт. Но время идет. И чем дальше, тем ненавистней становится местным жителям все то, что принесли с собой оккупанты в жемчужину Украины. А пока Крым находится в состоянии гибридного мира во время гибридной войны.

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