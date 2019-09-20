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21 вересня • оновлено в 18:04
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Фашизм прошел

30.9т Читати матеріал російською

1. Кошмарище какое! Посмотрите видео! Как “археологи” гавани в окрестностях пгт Ислям-Терек (Кировское), на месте исчезнувшего села Унгут, разрыли крымскотатарское кладбище, а кости в коробки во дворе съемной квартиры сложили!

Слов нет просто! Орки, варвары, скоты! “16 числа я пришла в дом свой. Сдавала времянку этим археологам. Просто зашла во двор. Увидела эти кости в коробках. Я была в шоке. Настоящее кладбище они здесь сделали! Собрали в коробки, в пакеты. Принесли кости покойников… Сделали настоящее кладбище во дворе”, — сказал женщина, которая сдавала жилье понаехавшим “археологам”

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2. Оккупанты на истребителях отрабатывают маневрирование в горной местности. Опубликовано видео пролета самолета в каньоне у плато Мангуп. Раньше тут были туристы. Сейчас — военщина агрессора

3. Российские оккупанты нагрянули сегодня в дом крымских татар в селе Солнечная Долина (Судак). Пока других подробностей нет

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4. За период оккупации Крымская правозащитная группа зафиксировала 374 факта уголовного или административного преследования за участие в мирных собраниях. Общая сумма штрафов достигает 4 млн рублей. Как минимум в 24 случаях выносилось решение об административном аресте. Об этом сообщил аналитик КПГ Александр Седов на совещании по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве.

5. Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных т.н. “СМИ” порядка выезда с временно оккупированной территории полуострова с целью участия на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Расследование будет проводиться Службой безопасности Украины

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6. Оккупанты в Севастополе признали сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать ЕЩЁ три подземные скважины. Оккупанты добавили, что в Чернореченском водохранилище сейчас 43 млн тонн воды — это две трети объема

7. Крым с молотка: оккупанты продолжают продавать здравницы Крыма. На аукцион выставлены оздоровительный комплекс “Пивденный” на побережье мыса Тарханкут, гостиница “Моряк” в Феодосии и резиденция №1 “Глициния” в поселке Ореанда (ЮБК)

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8. Капитан рыболовецкого судна “Норд” Владимир Горбенко, которого отпустила Украина и на котором потом пиарились оккупанты и пропагандоны, вынужден уехать на Дальний Восток “из-за отсутствия работы в Керчи и сложного материального положения”. Туда ему и дорога. Правда, на его место приедут 10 понаехов. Работу потеряли и остальные рыбаки, которым оккупанты обещали купить рыболовецкий катер, но за год так этого и не сделали

Новости Крымнаша. Фашизм прошел

9. Коллаборанты, на выход: руководить в Ялте “следственным комитетом” будет Максим Чугунов, которого оккупанты притащили из Сибири. А аналогичную должность в Керчи занял Роман Копач, которого притащили из Краснодарского края

Новости Крымнаша. Фашизм прошел

10. В Ялте одни мусора повязали других. Приняли “замначальника 1-го отдела” (щас называется “Массандровский”), бывшего “начальника ОБНОНА” Ялты. Там всё: и крышевание наркоторговли (официально не предъявят, чтобы не угробить схему), и махинации с землёй на ЮБК, и выдача “паспортов” за взятки всем. На их место поставят понаехавших, которые подомнут схемы под себя. Так оккупанты, в том числе, избавляются от тех, кто изменил присяге

11. Медицины.точка.нет: “Админ, пропустите, очень прошу. Крик души. Медицина в Керчи, куда ты катишься с обрыва? Это жесть. Получаем копейки, работать невозможно. Нас за людей не считают. Зарплата медсестры 11700… Делаешь работу за двоих на ставку. Анонимно”

12. Севастополь: “Выборы прошли, и новое правительство начало работу с того, что сегодня утром приехали на 5-й микрорайон и прогнали ярмарку, которая работала 15 лет и никому не мешала”, — жалуются гардемарины на очередные покращення

13. Вечный девятомай у скрепанутых: в Керчь из Новороссийска прибыл автопробег “Дорога памяти”. Шабаш, на который традиционно согнали детей из Путлерюгенда, посвящен “75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”, — сообщили пропагандоны

Новости Крымнаша. Фашизм прошел

14. “Глядя на нынешних первоклашек, подумалось, что эти уже шестые. Иначе говоря, шестой год подряд идут отравляться российским школьным образованием с его воинствующим "​крымнашизмом"​ и пропагандистским патриотизмом наши керченские дети. Украинское прошлое выжигается начисто. Завуч школы, которую я окончил, была шокирована тем, что ее и преподавателя географии оштрафовали на двадцать тысяч за экстремизм после обнаруженного комиссией глобуса с украинским Крымом. Школу за годы оккупации русифицировали до предела. Бесконечные вахты памяти, смотры маршевой песни, строевой подготовки, военные игры, кадетские, казачьи и прочие классы, ученики которых ежедневно носят армейскую форму, освобождение от уроков ради участия в военно-патриотических мероприятиях. Добавьте к этой псевдопатриотике религиозные дисциплины — и вы получите такой образовательный зомбоящик, что и телевизор не устоит. Русифицируется и социальная среда. В керченские школы пришли работать учителя, приехавшие из россии. Среди одноклассников наших детей появились наследники понаехавших ФСБэшников, Росгвардейцев, МВДэшников, мостовиков, спецов-производственников. Они же играют с местной детворой во дворе, посещают одни кружки и спортивные секции и, чего скрывать, смотрят на юных аборигенов свысока, называя их "предателями" и "хохлами"…”

P.S. Завершит выпуск сообщение нашего человека из оккупированного рашистами Севастополя: “В этом сентябре ещё больше стало школьников в военной и полувоенной форме… А ещё эти заборы, менты, росгвардейцы, вояки, кизяки… В 2014 предатели хотели, чтобы фашизм не прошел… а он взял и прошел”.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Самое веселое ,что придурков крымчан теперь называют предателями и хохлами. Лучшего наказание не придумать!
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Исаев Максим
Исаев Максим
С каждым днем Крым всё дальше уплывает от Украины... Как страшный сон вспоминаются ненавистные годы укровладычества... Прощай, нищая, озлобленная Цеевропа! Скачите, клоуны!
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Исаев Максим, имбецил, а русского троля вообще мозг есть или изымают при приеме на работу? :)
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Bruse Colin
Bruse Colin
Фиглярка с битой в мокрой жопе как то слабенько сегодня отписялся видать таки больно
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