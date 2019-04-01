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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Если в стране есть выборы, то у нее есть будущее

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1. Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области россии. Об этом Крымской правозащитной группе сообщил его адвокат Тарас Омельченко. Колония находится на расстоянии более полутора тысяч километров от дома Владимира Балуха в пос. Раздольное. Этапирование Владимира Балуха в россию нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

2. Украинскому моряку Андрею Артеменко, который в ноябре 2018 года был ранен российскими оккупантами в ходе захвата украинских кораблей в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма, исполнилось 25 лет. Сейчас он находится в российском гетто и является военнопленным.

3. Посмотрите, во что превратилась база футбольного клуба “Таврия” в Крыму. Сам же клуб после российского вторжения в Крым был возрожден на материковой части Украины. Свои домашние матчи команда проводит в Бериславе Херсонской области.

Новости Крымнаша. Если в стране есть выборы, то у нее есть будущее

4. Сегодня свободная от рашизма территория Украины перевела стрелки часов на один час вперед. Вся Украина, включая оккупированные россией Крым и часть Донецкой и Луганской областей, вновь живут по одному времени.

5. В центре Москвы прошел одиночный пикет против “депортации крымских татар в российские тюрьмы”. Участвовавший в пикете Константин Котов сообщил, что одиночный пикет проводят 10 активистов. Они меняются каждые полчаса. Напомню, задержанных в ходе последних массовых обыском крымских татар оккупанты вывезли в Ростов-на-Дону и бросили в разные СИЗО.

Новости Крымнаша. Если в стране есть выборы, то у нее есть будущее

6. В Крыму прошло очередное заседание общественного объединения “Крымская солидарность”. На заседании присутствовали адвокаты Ислям Велиляев, Эмиль Курбединов, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, активисты “Крымской солидарности”, родные арестованных крымскотатарских активистов и активисты “Украинского культурного центра” в Крыму. В своём выступлении архиепископ Климент говорил о том, что его предков, как и крымских татар в 1944 году, тоже депортировали. И сейчас этот 44-й год повторяется — верующие подвергаются гонениям. Также архиепископ выразил свою поддержку “Крымской солидарности”.

Новости Крымнаша. Если в стране есть выборы, то у нее есть будущее

7. Присутствовавшие на встрече “Крымской солидарности” активисты “Украинского культурного центра” Галина Балабан и Алена Попова, которые тоже подвергаются преследованиям, выразили обеспокоенность происходящими событиями, массовыми обысками и задержаниями, а также заявили: “Сегодня мы делаем свой выбор, на чьей стороне находиться, и выражаем поддержку крымскотатарскому народу”.

8. Предатель Украины и своего народа Руслан Бальбек, прогнувшийся под оккупантов, написал: “Крымскотатарский народ по своей ментальности вне какой-либо партии, ведь слишком часто политики обманывали. Но партия Единая россия разбила эту стену недоверия не лозунгами, а делами. И люди ЕР поверили”. Какая же мразота… И это после облав и зачисток… Мерзость ты и никто, ни одна страна тебя не примет… Лучше утопись.

Новости Крымнаша. Если в стране есть выборы, то у нее есть будущее

9. Мартовская встреча “Крымской солидарности”. В зале нет свободных мест, и мужчины, уступая место женщинам, уже стоят в фойе. Подпишитесь, читайте, думайте. Нам нужна НАДЕЖДА! Это главное!

10. Вперше у житті голосував не у Криму.

11. Проголосовал. Хочу на следующих выборах голосовать по месту прописки! И базу НАТО в Севастополе!

12. Миссия выполнена! Проголосовал. Новоалексеевка, Херсонская область. Все спокойно и солнечно. Кайфанул!

P.S. Страна, которая лишена выбора и выборов, обречена. А если в стране есть и то, и другое, то у неё есть будущее. Выборы — один из важнейших критериев демократии. И в Украине выборы есть. Поверьте, гораздо хуже, когда нет ни выборов, ни выбора — тогда страна и оккупированные ею территории превращаются в затхлое, вонючее, нежизнеспособное болото…

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини КримуНовини РосіїРосія
Джерело
Джерело:crimeaua1.wordpress.com
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