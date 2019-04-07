1. В Крыму и далеко за его пределами продолжается флешмоб с призывом к оккупантам освободить арестованных крымскотатарских активистов после массовых обысков 27 марта. Участники флешмоба держат в руках плакаты со словами “Верните 116-ти детям их отцов” и “Мы — Крымская солидарность”.

2. Арест т.н. “мэра” Евпатории впервые за годы оккупации вызвал негодование жителей “обезглавленного” города, которые вышли хоть и не на многочисленный, но все же митинг-протест. В связи с этим на ватном городском паблике ВК возник вопрос: “Как вы считаете, было бы лучше для Евпатории, если бы мэром стал человек с материка (Москва, СПб, другие города), не имеющий родственных или иных связей в Крыму и не лоббирующий ничьи интересы? Анонимно”. Ответы были практически единодушными: “Который будет лоббировать интересы предпринимателей из своего региона, а не местных. У вас тогда бизнес отожмут, отдав место чужому”, “И так отожмут”, “Если с материка придет, тогда будет полная жопа. Не смотрите новости. Я видел, как люди живут в разных областях россии. Ничего хорошего там нет. И, к сожалению, все эти отвлекающие передачи по телевидению о том, как плохо в Украине и других странах, уже очень мало помогают. Народ нищает”, “Живут там (в россии) еще и намного хуже, чего и прутся все сюда. Еще не успели нас доконать до конца”, “Согласен”, “Любой будет воровать”, “Ещё чего! Мы гостям, конечно, рады, но и сами справимся”, “А на материке все самые честные и порядочные? Там никого не сажают?”, “Да хватило уже этой россии, лучше нееее наадо!”, “Мэр должен быть местный”, “А что, у нас нормальных, опытных хозяйственников-управленцев нет?”, “Ага, приезжают эти варяги, пользуясь тем, что еще не все наши полностью владеют российским законодательством, наживаются на нас и уезжают восвояси. Пример тому — главный врач санатория "Бригантина". Приехала пенсионерка с материка (как будто своих не нашлось), обобрала некогда успешный санаторий за 1,5 года, и уехала”.

3. Понаехавшая в Крым рашистка написала, что её последняя надежда — это поездка на лечение на материковую Украину, которую российский зомбоящик уже тысячу раз похоронил: “Мне нужно к хирургу в Днепропетровск. В моем лечении осталась надежда только на него! У меня есть российский и загран паспорт. В российском — ростовская прописка, но печать о заключении брака — в Крыму. Можно ли на автобусе, маршрутке по загранпаспорту выехать из Крыма или ехать нужно через Ростов? Последний раз была в Украине в 2012 году. Не знаю, какие сейчас правила и пустят ли вообще”. Рашистке посоветовали ехать через Ростов, т.к. она нарушила правила пересечения границы. И только активный ольгинец, которого на крымских пабликах уже все ненавидят, написал, что “лучше вообще не ехать за границу”.

4. Оккупанты жалуются, что в Ялте массово воруют цветы с клумб: “В последнее время воровство цветов приобрело массовый характер, из-за чего городские клумбы находятся в неприглядном виде и требуют повторной высадки рассады”. Привет понаехам. Пробиваем дно дальше.

5. У жителей оккупированной Евпатории из кранов льется вятский квас.

6. Коммунальные службы Ялты продемонстрировали на набережной новую технику, притащенную в Крым по программе импортозамещения. А старую технику не продемонстрировали — ибо давно украли.

7. Если с полок крымских магазинов убрать все продукты с добавлением сои, пальмового масла, всевозможных “Е” — и советский дефицит покажется изобилием.

8. Севастополь — родина дидов. Победобесные, одебиливающие детей шабаши продолжаются.

9. В Бахчисарае это особенно актуально: “В Бахчисарае состоялось выездное совещание по организации празднования 75-летия освобождения города Бахчисарая и прибытия поезда Победы”. Посмотрите, как это было.

10. “Похоже, на уровне нижних и средних элит началось какое-то брожение, связанное с последствиями исторических решений, принятых руководством рф в 2014 году”, — написали севастопольские пропагандоны и процитировали гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова: “Я не уверен, что, когда принималось решение по Крыму, учитывались все возможные последствия. Вероятно, предполагалось, что они будут меньше — например, как в 2008 году, после конфликта с Грузией. Потери, связанные с санкциями и разрывном экономических отношений с Украиной, оказались очень велики”. Второе заявление, которое удивило севастопольских пропагандонов, принадлежит руководителю экспертно-образовательного объединения "Интелрос" Александру Неклессе: “Ключевую роль (в концепции будущего россии) играл союз с Украиной, которая вместе с Восточной Европой связывала бы рф с Европой. "Русский мир", став политическим лозунгом, приобрел качества токсичности, привел к сокращению вариантов позитивного будущего для россии и утрате ею конструктивной стратегической инициативы на постсоветском пространстве. Почему? Из-за Крыма и Донбасса. Аннексия Крыма и вмешательство на Донбассе — это стратегическая катастрофа для россии. Если пытаться суммировать негативные последствия всего этого, не хватит пальцев на руках. На тот момент, по разным оценкам, от двух третей, до трех четвертых населения Украины положительно относились к россии. Сейчас, опять же по разным оценкам, это соотношение изменилось едва ли не на противоположное. И это надолго, если не навсегда”. Еще одно заявление принадлежит бывшему начальнику Аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенанту Николаю Леонову: “Вот история с Крымом, чем же кончится все это? И меня больше всего не радужные мысли одолевают, а тревожные. Какую плату мы несем? Реальная ситуация, которая складывается в мире вокруг россии, а также внутренняя ситуация в стране, когда постепенно раскаляется температура, вызывает у меня опасения. Я опасаюсь за судьбу некоторых наших территорий. Время-то работает против нас. Что будет через 10−15 лет? Об этом Владислав Сурков говорил, что россия держится административными обручами. Расползается страна. При каком-то повороте судьбы может произойти взрыв развального характера. Очень боюсь такого сценария”, — скулят рашисты.

11. Сьогодні 1846-ий день каменепаду в Криму. Все буде Україна.

P.S. Вспоминаю первые пару лет оккупации, когда ватники считали, что с каждым месяцем живем все хуже только потому, что во главе городов оставили “перекрасившихся украинских воров”. Но вдруг до ватников стало доходить, что в российских городах “полная жопа, ничего хорошего нет”, “еще и намного хуже”. Да и Севастополь во главе с понаехавшим Овсянниковым уже все связки сорвал, моля путина о новом “спасении”… Вот и прут со всех мухосрансков понаехавшие, потому что, как говорят крымские ватники, “еще не успели нас доконать до конца”. Чувствуете величие?

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