1. Оккупанты задержали прозревшего от реалий оккупации пропагандона из Ялты Евгения Гайворонского. Ему подкинули наркотики!

2. За несколько часов до задержания вышло большое интервью с Гайворонским, в котором он ответил на вопрос, собирается ли он уезжать из Крыма: “Нет, не собираюсь. Я считаю, что Крым — Украина, что Украина сюда вернется и справедливость восторжествует. Нужно Крым спасать, это вообще общечеловеческая задача. Поэтому я жду, верю, надеюсь, что так должно произойти”.

3. Пропагандоны севастопольского издания “Примечания”, которых оккупанты держат в качестве сливного бачка для спуска ватного пара, оказывается, очень боятся критиковать путина, о чем рассказал накануне задержания прозревший Гайворонский, от которого “Примечания” уже отреклись: “Я и раньше рассказывал правду, но, может, не все нюансы знал. Теперь я пишу, как есть. Я к ним ("Примечаниям") отношусь с уважением. Но за время моего сотрудничества с ними были десятки случаев, когда я писал негативные комментарии в адрес путина, существующего режима, и мне могли даже ночью позвонить и сказать: "Ты что творишь? Ты нас всех подставляешь". И это (прим — прекращение сотрудничества) была попытка от меня отмежеваться”

4. На админгранице с Крымом оккупанты задержали активистов “Крымской солидарности” Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова, которых отпустили спустя несколько часов. Оккупанты составили на активистов “протоколы об административном нарушении в виде порчи штрихленты паспортов”. Напомню, в феврале 2017 года оба были задержаны возле дома Марлена Мустафаева, осуждены и отбывали административный арест (5 суток) за “несанкционированный митинг”. В марте 2017 года “Симферопольский районный суд” дал еще 3 суток админареста Ремзи Бекирову за якобы распространение “экстремистских материалов” в соцсети “ВКонтакте” в 2009-2010 годах! Руслан Сулейманов принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар и также был осужден с административным штрафом в размере 10 000 рублей

5. Ровно пять лет назад начал работу интернет-сайт Крым.Реалии. Он создавался в условиях, когда Крым уже был захвачен российскими войсками, а независимые СМИ были вытеснены с полуострова. Это обстоятельство и послужило тому, что руководством международной медиакорпорации RFE/RL было решено создать крымскую редакцию — СМИ для тех, кто остался на полуострове в реалиях оккупации. В течение пяти лет журналисты Крым.Реалии подвергаются преследованиям со стороны оккупантов. О том, как работают независимые журналисты в Крыму, прочтите по ссылке + видеосюжеты

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6. Согласно результатам мониторинга “Крымской правозащитной группы”, в Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупантами. Школы, которые официально заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются.

7. Сегодня в Поповке люди вышли на митинг против строительства креветочной фермы на уникальном побережье, что грозит очередной экологической катастрофой. Какой-то ватный имбецил притащил на митинг сриколор — символ всех бед в Крыму.

8. Саранча из Иркутска прет в оккупированный Симферополь: “Планируем переезжать в ваш город. Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с работой и квартирами? Пока рассматриваем вариант снятия жилья, а работа — школа/садик/универ и органы МВД”. Ответы: “У нас всё ОК, кроме работы”, “Паршиво”, “Разворачивайся”, “Работу найти — не проблема! Проблема с зп! Квартиру также найти — нет проблем, только цена будет, как в Москве”, “Ничего в Крыму хорошего нет — зарплаты маленькие, а цены большие”, “БЕГИТЕ, пока есть возможность, БЕГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, “Даже и не думайте. Работу найти легко, но труд ваш будет низкооплачиваемый, а цены у нас не маленькие”, “Х*ле вы сюда все прете??? Уже в городе не продохнуть”, “Я бы не торопился с переездом в Крым: зп низкие, бизнес еле дышит, аренда высокая, уровень жизни низкий”, “Я бы на вашем месте этого не делал. Одумайтесь, пока не поздно”, “Не едь, пожалеешь тока!”, “Задолбали. Как только вступили в рашку — понаехало и машин прибавилось раза в 2. Пусть катятся отсюда”

9. Хех, мне тут опять обещали, шо Ялта станет “вторым Сочи” через 10 лет. То же самое, теми же словами, но другие люди обещали весной 2014 года, но через 5 лет. То есть, уже сейчас… И не понимаю, зачем нужны “вторые Сочи”, если есть “первая Ялта”?

10. 21-й век вокруг. А в оккупации — начало 20-го… Видели когда-нибудь “Центр тестирования ГТО”? А в Ялте он теперь есть. Тем временем на набережной города в открытую раздают визитки публичного дома. Может, там тоже ГТО сдают? Или кризис добрался и до работниц горизонтальной индустрии?

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P.S. Евгений Гайворонский многое сделал, чтобы помочь россии оккупировать Крым, но стал одним из немногих, кто открыто признал свою вину, но только после того, как 6 марта 2019 года в его квартиру нагрянули автоматчики. После обыска Гайворонский дал интервью Крым.Реалии: “Мне прямо сказали, что тебя не станет, твоей сестры не станет, твоей матери не станет, т.е. угрожали смертью мне и моей семье. Первый раз мне угрожали смертью за критику Андрея Ростенко (прим — бывший “мэр” Ялты, приближенный Гоблина). Это было в 16 году. 6 марта (2019) я вышел покурить. Смотрю, куча людей в балаклавах, с автоматами Калашникова, 12 человек вокруг. Я понимаю, что пришли за мной. В тот момент я окончательно понял, что россия взяла все худшее от Советского Союза в стиле 37 года. Мне, если честно, страшно и за мою жизнь, и за жизни моих близких. За свободу слова, за попытку рассказать правду, за попытку помочь людям — тотально уничтожают репрессивными методами. Такое ощущение, что я помимо своей воли стал героем фильмов “Обитаемый остров” и “Властелин колец”. Во “Властелине колец” существо ради власти уничтожает природу, а в “Обитаемом острове” — там просто тоталитарный режим, где людям полностью промывают голову, а думающих людей объявляют выродками и уничтожают”. Сегодня Гайворонского задержали “за наркотики” — и это не самое страшное, что могло с ним произойти. Реакция оккупантов на прозрение Гайворонского должна показать остальным говорунам, что прозревать в Крыму — опасно для жизни. Но те, кто уже успел отречься от Гайворонского (Большедворов, Горный, Талипов, Кочеров, “Примечания” и прочие лизоблюды), должны помнить, что рано или поздно придут и за ними. А остальная нечисть точно так же от них отречется. И только украинские СМИ и проукраинские блогеры напишут об этом.

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