1. НАТО готовит пакет мер, который включает “введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море”, сообщила на брифинге в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон. Решение могут принять уже на днях.

2. Гибридный ГУЛАГ: предатель Украины и своего народа Руслан Бальбек сообщил, что в Крыму откроют “центр по перевоспитанию” крымских татар, против которых оккупанты устраивают репрессии, называя мусульман “экстремистами”. “Центр, видимо, откроют в 101-й комнате подвала Министерства Любви”, — прокомментировал один из крымчан

3. “Освещать события в Крыму страшно, но правда важнее страха” — посмотрите интервью с координатором “Крымской солидарности” Дилявером Меметовым

Новини США готовят ответ России в Черном море

4. Крымчанка позвонила в прямой эфир радио “Крым.Реалии”, чтобы рассказать о том, как она живет в оккупированном Крыму без нацистского аусвайса: “Я не отказывалась от российского гражданства, я вообще с ними не связывалась. Когда у нас стали выдавать российские паспорта, в нашем паспортном столе работал консультант из Москвы, юрист. Я пошла к нему на прием. Он мне объяснил, что без российских документов я не имею права здесь жить. Я не брала российский паспорт, я не брала ни вид на жительство, ни миграционную карту. Ничего. Ничего, чтобы не быть вне закона, понимаете? Не знаю, чи я живу, чи доживаю? Рф считает меня своим гражданином, но недостаточно гражданином. Я не могу обратиться в поликлинику, я не могу лечь в больницу без российского паспорта, я не могу взять (банковскую) карточку. Здесь я никто. Прав у меня никаких нет, ни человеческих, ни прав гражданина. Ничего совсем”

5. В отношении т.н. “мэра” Евпатории Андрея Филонова оккупанты завели уголовное дело за “превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий”. По месту жительства предателя Украины, в оккупационной “администрации” города и в других местах провели свыше 40 обысков, а сам коллаборант заявил, что “готов сотрудничать со следствием”. Родился Филонов в 1974 году в городе Юрга Кемеровской области россии, а в 1982 году вместе с семьей переехал в украинскую Евпаторию

6. В Евпатории в поддержку Филонова на площади начали собираться люди, но они быстро разошлись (или их разошли) https://twitter.com/KrimRt/status/1113421260451721216 (фото). О митинге сообщили в ватной группе ВК, но очень быстро модератор удалил (скорей всего, по указанию чекистов, мониторящих соцсети) запись о митинге, что возмутило некоторых жителей города

7. У нас и с лекарствами трындец. Их просто нет: “Оказывается, у нас какие-то проблемы с некоторыми популярными лекарствами. В аптеках нет Анаприлина и некоторых других препаратов против аритмии и повышенного давления. А ведь больные люди вообще не живут без них. Говорят, что их нет уже месяц. Это странно. Какой-то бардак в Крыму или, может, по всей рф?”. Ответы: “По всей…”, “В Москве нет контраста на КТ для онкологических. С декабря. Страховщики на ушах стоят”, “Да, мы за Анаприлином, можно сказать, с декабря гоняемся. В Судаке его уже нет ни в одной аптеке. Была надежда на Симферополь, но, видимо, зря”, “Анаприлина по всей стране нет. Заказывайте у знакомых в Белоруссии и Украине. Увы”, “В курсе. Причем его нет нигде. В россии” Напомню, на полках крымских аптек пропал также инсулин, препараты для онкобольных и другие жизненно важные лекарства. Оккупанты проблемы не видят

8. Еще один понаехавший в Симферополь рашист на шестом году войны проснулся: “В городе есть офисы Билайн? Анон”. Ответы: “Ахахаха))) В городе Анапа ближайший”, “Вы серьёзно? У нас почти ничего нет”, “Откуда у бомжа печенье?”, “Хороший троллинг”, “Есть оффлайн”, “Чувак, ты за мостом”, “А ещё тут нет Сбера… Только тсссс”, “Не нравится, чего прётесь сюда, саранча? Везде хорошо, где вас нет”, “Какой нах Билайн, здесь Сбера нет”, “Ага, ещё у нас есть Сбербанк, Макдональдс, салоны МТС и т.п. Это шутка, конечно”, “А что есть? Как вы живёте? Планирую переехать и не знаю, на что надеяться?”, “Не спишите лучше, тут зарплаты и цены на продукты и прочее вообще не дружат друг с другом. С удовольствием свалил бы отсюда”, “Крым — это класс!!! Переехала сюда 3 года назад и ни разу не пожалела об этом. Да, цены на продукты дороже, но качественнее (прим — имеет ввиду продукты крымского производства, которое потихоньку уничтожают или опускают качество продукции до российских ГОСТов)!!! Сбера нет, да и фиг бы с ним. Зато есть много фруктов, овощей, море, солнце и лето 7-8 месяцев. Это кайф!!!”

9. “Кот Моста хочет поставить себе памятник. До 4 апреля он ждёт ваших предложений. За самые интересные идеи обещает награду. Об этом он написал в своём Instagram”, — сообщили оккупанты. Жители Крыма прокомментировали эту ересь: “Совсем еб*нулись уже?”, “Маразм крепчает!!”, “Полностью согласна с предыдущим комментатором. Вы совсем еб*нулись???????”, “Нужен памятник кота, который пилит бюджет и мяукает: Крым наш. Вот это ваащее будет”, “Это не он хочет, это вы ебн*лись”, “Шо, сдох?”, “А за чей счет памятник? Или деньги надо слить?”, “Да идите вы на х*р!!! Еще котам памятники осталось ставить!”, “Завтра он кошку приведёт и не одну — тоже захотят. Дебилы, о людях думать надо”, “Поставьте памятник нищим пенсионерам”. Похоже, эффект моста среди ваты испарился так же быстро, как эффект Крымнаша среди рашистов

10. Зомбари в колорадках победобесятся — май на носу: “В Керчи прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в сквере Славы, посвященная республиканской патриотической акции “Десант Победы” в рамках Всероссийской акции “Поклонимся великим тем годам”. На шабаш традиционно притащили детей в военной форме

P.S. “В детском садике теперь вход только по паспортам или доверенности. На входе сидит охрана. Говорят, что пока можно не бриться наголо и пока не будут обыскивать. Добрый начальник в концлагере…”.

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