1. В Николаевке на берег вынесло труп мужчины с привязанной к шее гирей. Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года. Рашид был предпринимателем. 90-ые вернулись, как и обещал Константинов. “Это точно не самоубийство”, “Убили, отрезаны кисти рук, голова. Чтобы не узнать”, “90-е прям как будто на дворе”, “В страшном сне не приснится такое, а тут рядом проплывает. Жуть!”, — комментируют жители Крыма смерть крымского татарина
2. По состоянию на 8 июля 2019 года 93 человека лишены свободы оккупантами в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму.
3. Опубликовано видео, на котором зафиксирован конфликт между украинским активистом Владимиром Балухом и бывшим “начальником” изолятора Раздольненского района оккупированного россией Крыма Валерием Ткаченко. После этого инцидента Ткаченко заявил, что Балух его якобы избил, из-за чего на политзаключённого оккупанты завели второе уголовное дело. “Там абсолютно очевидно усматривается удар со стороны Ткаченко в область спины Балуха. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он (прим — Балух) махнул рукой”, — прокомментировала момент конфликта адвокат Балуха Ольга Динзе
4. “Русский мир” уничтожает те страны, куда приходит. Бульдозером ли, враньём ли, грабителями ли, но после остается пустыня”. Сегодня крымчанин познакомит нас с историей Мангупа — средневековой крепости, историю которой хотел подмять под себя “русский мир”, но с “исконной русскостью” Крыма опять что-то пошло не так.
5. В середине прошлого века советские власти решили бороться с засухой в Крыму и пустили на полуостров пресную воду из Днепра. Как это было и чего это стоило южным областям Украины? Посмотрите редкие кадры из хроники
6. Вопрос о возобновлении поставок днепровской воды в Крым с материка вернулся в информационную повестку. Крымчане в соцсетях оценивают масштаб проблем с водоснабжением и удивляются заявлениям чиновников.
7. В Крыму в следующем году оккупанты хотят запустить производство воды из воздуха. Некая сколковская наноустановка, работающая при температуре выше 25 градусов, якобы способна давать аж до тысячи литров воды в сутки. Как раз чтобы ванну принять
8. Охренеть! Купил мяска. Типа наше, крымское… Дома разул глаза и прочитал, что написано на печати. Предлагаю и вам. Выводы о том, чем нас тут кормят, делайте сами. В Крыму три года назад провели зачистки фермеров, чтобы не выращивали свиней. И вот под видом местного производства теперь пихают мясо 20-летней давности. Я за всю жизнь в Крыму такого не видел
9. Часть жителей Крыма боится ездить на материковую Украину. Я такие разговоры слышал лично. Причём боятся без основания — на “референдум” и всякие “выборы” не ходили, но под влиянием ватных друзей и лживого ТВ верят, что их могут повязать.
10. Ватники прокомментировали заявления оккупантов о туристическом буме: “Вранье. Все видят, что сезон — говно. Все надежды, связанные с мостом, рухнули. Ни отдыхающих, ни цен адекватных, ни отмены роуминга”, “Крым загибается — это факт! Все приезжие вспоминают, как было раньше, 5 лет назад, но сейчас картина совсем не маслом, и цены, как в Монако”
11. Понаехи собрались в Симферополь: “Расскажите о своём городе, как с работой обстоят дела, с очередями в детский сад, в каком районе посоветуете покупать жилье и почему? Решаем вопрос с переездом, рассматриваем ещё пару вариантов, собираем информацию. Анонимно”. Советы: “(Понаехавший) Кстати, в Крыму люди недоброжелательные какие-то”, “Ну, вы же, когда ходите в гости, не качаете свои права на чужой территории? Мы у себя дома, а не в гостях, а гости возомнили себя хозяевами почему-то”, “Останавливайтесь на "еще пару вариантов". Пожалуйста”, “Говорят, что у нас люди злые. Не верьте. Просто мы не любим, когда нас с коленей поднимают. И делают нам плохие дороги вместо плохих дорог. И цены у нас такие — оттуда, а не потому что мы так захотели. А вообще, мы добрые. Просто не любим, когда с нами как с чужими обращаются. И пытаются развести нас по схемам двухтысячного года, которые мы уже давно прохавали”, “(Понаех из Абакана) Понаехов тут не любят. А по факту, если есть варианты у моря и не Крым, выбирайте их. Кроме природы, в Крыму вас, боюсь, разочарует абсолютно все”, “Спросите у тех, кто уже обратно уехал”, “Бегите отсюда, глупцы, пока можете”, “Вы статистику узнайте, сколько уезжает отсюда приезжих. Вот ответ на пост”, “Пошли вон, понаехи, харэ сюда ехать, упыри!!! Что вы у нас тут забыли??”
12. Когда-то я считал космонавтов классными ребятами с повышенным уровнем IQ, но русня доказала, что и среди космонавтов есть полные дегенераты и продажные твари. Одна российская космонавтка “невооруженным глазом” из космоса за Донбассом наблюдала, и собственными глазами видела “преступления киевской хунты”, о чем заявила в ОБСЕ). А второму космонавту, уроженцу Севастополя, мерещатся толпы “иностранных космонавтов”, рвущихся на отдых и тренировки в Крым, потому что “космос вне политики”
P.S. Очень скоро российские космонавты сообщат нам о том, что уровень процветания Крыма достиг таких высот, что виден невооруженным глазом прям из космоса. Крымские пропагандоны бросятся перепечатывать эти громкие заявления, а оккупационные спецслужбы нагрянут с обысками в дома крымчан в поисках тех, у кого не открылся третий глаз, чтобы увидеть все те покращення, о которых мы шестой год читаем в скрепной кремлевской прессе и видим на сукабеевском телевидении. Третий глаз российской космонавтики — дно пробито даже в космосе.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.