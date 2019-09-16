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16 вересня • оновлено в 05:14
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

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1. “Деньги, собранные украинскими военными моряками в поддержку Константина Котова и других политзаключённых, сегодня я в торжественной обстановке передал Виктории Ивлевой. Поручение моряков выполнено. Своїх не кидаємо!”, — написал адвокат Николай Полозов. Напомню, Котов был одним из тех российских активистов, которые помогали морякам и другим украинским заключенным передачами в московском СИЗО. Он также приходил к ним на судилища, стоял на пикетах в поддержку политзаключенных украинцев и крымских татар, выступал против аннексии Крыма.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

2. 16 сентября в украинском кризисном медиацентре (г. Киев, ул. Крещатик, 2) Владимир Балух расскажет о борьбе с российской системой в тюрьме и об издевательствах и пытках, которые он получил за свою украинскую позицию .

Владимир Балух, экс-узник Кремля

Владимир Балух, экс-узник Кремля

3. В Севастополе неизвестные распространяют листовки, в которых описаны способы уклонения от незаконного призыва в оккупационную армию. Некоторые комментаторы отметили актуальность и полезность листовок, в которых говорится о том, что можно “не получать паспорт рф”, “не становиться на учет”, “заболеть”, “альтернативная служба” и “выехать с территории Крыма”.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"
Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

4. Башня Константина. Феодосия. Памятник истории. После частичного обрушения в 2016 году проделаны “реставрационные работы” в виде установки подпорок. По-богатому проделаны.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"
Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"
Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"
Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

Местный житель добавил комментарий: “Если кто не знает, это СИМВОЛ города. Самый центр. Башня на гербе изображена. И в таком состоянии не была НИКОГДА”.

5. “Корпорацию развития Севастополя выселили за долги. Созданной для привлечения инвесторов организации кратно уменьшили госсодержание и предъявили штраф”, — сообщили пропагандоны. “Ушлепки себя развить не могут до элементарного самообеспечения — куда им Севастополь развивать…”, — прокомментировал наш крымчанин.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

6. “Как пришли в россию, у нас в Севастополе одни заборы везде-везде. Куда ни плюнь, попадешь в забор. Превратился наш автовокзал в зону”, — жалуется ватник. Без билета нельзя проводить кого-то или встретить, а также попасть в туалет — на территорию автовокзала пускают только с билетами и через рамки металлоискателя. Посмотрите, во что оккупанты превратили автовокзалы Крыма.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"
Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"
Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"
Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

7. Оккупанты перед “выборами” раскурочили центральную улицу Ялты, чтобы бросить пыль в глаза и изобразить бурную деятельность. Город стоял в огромных пробках… Но “выборы” прошли — пропала и дорожная техника. Все стандартно. У некоторых дворы разрыты еще с “выборов” путина: “И опять о наболевшем — о наших дорогах! Это просто полная задница, а не дороги. По стороне Киевской начали делать, а заканчивать зачем?! Выборы же закончились! Уважаемая администрация, примите меры, пожалуйста! На фото просто люковое поле, дорога разбита!”. Комментарии: “Выборы прошли же”, “Я писала уже Челпанову в инсте, чтобы прошелся с Пятого квартала до Дома торговли и посмотрел на этот стыд. Видимо, ему все равно. Лучше бы вообще не трогали”, “А вы надеялись на продолжение? ИМЕННО ПО ПОДОБНЫМ ПРИЧИНАМ Я КЛАЛ ВОВСЕ НА ВЫБОРЫ! А ВЫ ВЕРЬТЕ, ГОЛОСУЙТЕ!!!”, “Будем ждать следующих выборов, тем более технику уже убрали, а администрация у нас из клоунов-показушников. Перед выборами жопу целовали, сейчас их даже не слышно”, “Ну, правильно, выборы закончены, а дальше будет "веселее"…”, “Та да, показуха перед приезжими кончились, положат следующим летом”, “Вопрос поднят с опозданием! И потому снят с повестки дня! Техники нет! Материалов нет! Людей нет! Не забивайте администрации голову!”, “Вы в Омске не были, там дороги хуже, чем у вас, в 2 раза”.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

8. Вчера зафиксированы 3 случая нападения волков в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района. Пострадавшие были доставлены в больницы. Еще в начале 2018 года оккупанты констатировали стремительный рост популяции этих хищников.

9. Евпатория. Бархат сезона сворачивается, не развернувшись.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

10. “Весь простой народ в добровольно-принудительном порядке оформил свои машины, были у многих сложности. Преследовали, штрафовали!” — так Ялта трясется из-за того, что некоторые из украденных оккупантами у Приватбанка машин до сих пор ездят на украинских номерах крымской серии “АК”.

Новости Крымнаша. "Бедная" Украина VS "богатая" Россия"

11. Кримська резервація. Мешканці окупованого Мирного святкують День селища. У сквері авіаторів відбувається урочиста спецоперація під назвою “пил в очі”: зустріч гелікоптера рашистів.

12. Вчора випадково потрапив на хвилю радіо “Комсомольская правда”. Там одна розповідала про якийсь чарівний корейський лікувальний засіб… і як він потрапив в сколєновставан. Так от, та журнашлюха каже: “Всі знають, що російські військові негласно приймали участь у Корейській війні…от тоді цей рецепт і потрапив до КДБ”. І де тільки ті сцукі не приймали участь “негласно”!

P.S. “Приехал на фирму, где ещё вчера брал материалы, а фирма закрыта. Менеджер говорит, что хозяин закрыл всю сеть в Крыму. Невыгодно! А говорят, у нас строительный бум? До оккупации, в "бедной" Украине было выгодно и бизнес процветал, а при "богатой" россии стало невыгодно и бизнес закрылся. Самое смешное, что владелец сети — идейный ватник…”.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Теми
Анексія Криму Обмін полоненими
Особа
Володимир Балух
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Новини Росії
Джерело
Джерело: crimeaua1.wordpress.com
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