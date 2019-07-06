1. Выехавший из оккупации вместе с семьей Игорь Мовенко, который не скрывал в Крыму своих проукраинских взглядов, за что был жестоко избит беркутовцем и преследовался оккупантами, дал первое интервью на свободе.

2. Министерство нападения оккупантов в ходе военно-террористических учений 11 июля перебросит в Крым сразу 2000 военнослужащих десантных войск. К переброске будут привлечены 40 самолетов Ил-76, которые прибудут в Крым с аэродромов в Иваново и Ульяновске.

3. Десять крымских провайдеров полностью блокируют 14 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы, с которыми можете ознакомиться по ссылке.

4. Численность населения оккупированного Крыма уменьшилась за последние четыре месяца почти на 1,5 тысячи человек. Жители полуострова стали реже регистрировать браки, меньше рожать детей, увеличилась смертность. Зафиксирован рост смертности среди новорожденных. В Крым за январь-апрель, только по официальной статистике оккупантов, понаехало 12510 человек, а выехало из оккупации — 10393 человека. Замещение населения налицо, но даже понаехавшие не перекрывают естественную убыль населения, которое отказывается процветать в родной говени.

5. “Нынешняя политика россии в Крыму откровенно направлена на вытеснение местных. Причем, эту не афишируемую в открытую идею стараются протолкнуть как на уровне обывателя, продающего свою квартиру, дачу, автомобильный или лодочный гараж акающим, окающим и цокающим, так и на уровне власти. Занимающие нынче руководящие должности в горсовете люди ничего, кроме смеха и сожаления, у керчан не вызывают. Мне становится страшно, когда в комментариях на местных сайтах горожане пишут бывшему мэру: "Олег Владимирович, вернитесь!". Семнадцать лет орали, что на месте Олега Осадчего (бывший мэр Керчи, с 1998 по 2014 годы) мечтают видеть своего в доску керчанина, а сейчас чуть ли не молят его о возвращении. Вот что россия с Керчью сделала, нагнав в город "понаехов" и расставив на руководящие должности не имеющих ничего за душой, даже известности среди земляков, местных”.

6. Коллаборанты в Севастополе сделали заявление о сборе подписей за отставку засланного путиным оккупанта Дмитрия Овсянникова. Ватники скулят: “Губернатор в течение трех лет ведет политику по систематическому разрушению экономических, социальных, культурных и иных основ города Севастополя. Деятельностью г-на Овсянникова городу нанесен непоправимый ущерб, вытекающий из целого ряда негативных событий в городе, связанных с его политикой и деяниями, в том числе: игнорирование интересов города при осуществлении градостроительной деятельности, нанесение экологического ущерба и ущерба культурному наследию города, создание невыносимых условий для осуществления предпринимательской деятельности, невыполнение федеральной целевой программы и др.”. Заявление зачитал ваторылый пропагандон Руслан Осташко, который рвется к корыту и у которого на футболке в момент перечисления камней с неба было написано: “Я в списке путина. А ТЫ?”. А не засланный ли Госдепом этот Осташко, крошащий батон на путинского ставленника Овсянникова? Или под “списком путина”, в который входит Осташко, имелся ввиду “расстрельный”?

7. Гавань покращує! “Крымские пограничники фиксируют массовые нарушения правил выхода катеров и яхт в море”, — сообщили пропагандоны. И штрафуют тех, кто катает туристов. Просто зачищают любой малый бизнес.

8. Путин, ты зачем Галю Маркову бросил? Она понаехала в Алушту из Тулы, а ты ее бросил: “Мне непонятна позиция путина на Крым. Почему он нас бросил? Несмотря ни на что, нам выделяют огромные деньги из бюджета на мост, дороги, медицину, ЖКХ, образование и др. Просто их здесь на месте ОСВАИВАЮТ две семейки. Теперь до Аксенова не дозвониться — его горячая линия все время занята и на сайт не попасть. Там такая сложная регистрация: надо указать эл. почту, ИНН, СНИЛС, данные паспорта И ВСЕ РАВНО НЕ ПОПАДЕШЬ. До путина легче без проблем достучаться, чем до Аксенова. А в 2014 году обещал совсем другое. А мы, наивные, верили ему”.

9. Гоблин заявил в Фейсбуке, что количество приехавших на отдых туристов якобы уже превысило прошлогодние показатели. Но в комментариях под его постом что-то пошло не так — ватники разразились гневными сообщениями, в которых обвинили коллаборанта во лжи. Вата хорошо помнит, что такое сезон.

Пляж в крымском поселке Песчаное, конец июня 2019 года Радио Свобода

10. “Кто там кричал, что украинцы приезжали со своим салом? Сегодня привёз семью с аэропорта, они из Магнитогорска со своим фаршем для котлет приехали))))). Анонимно!!!”. Комментарии: “Кризис всех зацепил”, “А что такого? Фарш-полуфабрикат. Магазинный не стоит покупать, особенно если детям котлеты делать. А мясорубку с собой не привезёшь, на отдыхе тоже не будешь покупать. Вот если б они со своим хлебом приехали или картошкой”, “За 5 рублей удушиться готовы, а вы удивляетесь”, “Сало вкусное только с Украины, а фарш он и есть фарш”, “Я знаю одного, так он тоже приезжал навестить крымнаш со своим фаршем с материка и кишками. Колбаску делать. Он даже мясорубку взял”, “А что смешного??? Непонятно”, “Обедать и ужинать в столовой семья из двух взрослых и двух детей не всякая сможет. На двоих обед в районе 500-600 р. А на 4х — 1200. А хочется им, наверное, и в кафе сходить, и детей на аттракционах покатать, мороженку купить и сувенирчиков. Вот и везут фарш. Котлет налепил, заморозил и корми детей. Все правильно. Если завтракать, обедать и ужинать в общепите, то за один день 3000 выйдет только на еду. Не все могут”, “Так теперь и нам не хватает украинских продуктов и вкусного настоящего сала с сумской или хмельницкой картохой”, “А я бы купил украинского сала и Суперконтик украинский, и Садочек апельсиновый. Эх”, “А я бы Немировым перцовочкой побаловалась. Садочек томатный тоже неплохо бы было”.

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего человека из Севастополя: “Понял, что я сдулся. Не осталось мотивации, сил и надежды. Тупо убиваю дни, находя смысл жизни только в семье. А вчера увидел компанию приезжих, которые уже считают себя “местными”: курят, пьют и ругаются матом при детях. Кругом толпы понаехавшего быдла. А у меня даже гнева почти не осталось… Тлен”. Не отчаивайтесь, крымчане. Этот ад не может продолжаться бесконечно.

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