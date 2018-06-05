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Злий одесит
Злий одесит
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Крым уверенно превращается в пустыню

5.6тЧитати новину російською

Итак, в оккупированном Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в четырех районах полуострова: Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском.

В принципе, ничего необычного, хотя сами крымчане будут с этой напастью встречаться все чаще и чаще, во все новых и новых районах. О том, что оккупированный полуостров высыхает после отключения поставок воды из Украины, говорилось и писалось много. Однако в 2015, 2016 года эффект от отключения водоснабжения был минимальный, но с годами он набирает силу. И поверьте, пробелам с которой аннексированный полуостров встретился в 2018-м совсем ещё не проблема.

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К примеру, в этом году так называемый Минсельхоз Крыма прогнозировал урожай зерна в два раза меньше собранного в 2017-м – 800 тысяч тонн. С такими темпами если после 2020 года будут собирать по 100-200 тысяч тонн зерна, то это будет предел возможностей!

А в остальном, природа забирает свое и солончаки наступают. Просто всему свое время, как и с крымским мостом. Он тоже начнет трещать по швам не сразу. Одно озадачивает, со всем этим геморроем, так или иначе, но разбираться придется – нам.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Тема
анексія Криму
Об'єкт
Новини Криму
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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