Я тут решил посмотреть, сколько нынче стоит отдых в Крыму... Как вы знаете, границы закрыты, выехать на любимые русскими курорты в Турцию, ОАЭ и даже Европу не получится, отдыхать можно только на Святой Руси... А на Святой Руси решили жить как в последний раз. Раз выбора у туриста нет, почему бы не содрать с него три шкуры?!

Давайте посмотрим, сколько стоит отдых в Крыму на ближайшие выходные. Я смотрел гостиницы с 10 по 12 июля, все цены приведены за два дня проживания, включая все налоги и сборы.

Итак, поехали в Крым!

За санаторий имени Кирова придётся отдать 12 600! Тут надо отметить, что находится он в километре от моря.

Обстановка в номерах на любителя шика 90-х. Есть номера с более современным ремонтом, но стоит они уже от 15 за выходные. Тут надо сказать, что в стоимость проживания включено трехразовое питание в местной столовой... Ну, я бы там есть не стал, но вроде как питание лечебное и диетическое.

За 20-метровую комнату в частном секторе отдать придётся 7000 рублей. Тут можно насладиться архитектурой!

Ну и замечательной обстановкой в стиле "грусть и тоска".

Если бюджет поджимает, то в 4-х километрах от пляжа можно найти комнату в частном секторе за 4000.

А вот двухместный номер в трёхзвёздочном отеле будет стоить 30 000.

Если вдруг вы работаете в Сбербанке и у вас много денег, то можно остановиться в самом роскошном отеле Крыма, Mriya Resort & SPA. Отель действительно хороший, но стоит в 10 раз дороже, чем аналогичные в Европе или ОАЭ.

Например, номера стоят от 61 000 ЗА СУТКИ!!!

Номер нормальный, обычные 5* без изысков.

А виллы...

От 430 000 за сутки!

Зато туда можно прилететь на вертолёте и встретить наших чиновников.

Если хотите подешевле, то в Феодосии можно найти хардкорный вариант в "гостевом доме" за 1600 рублей. К услугам отдыхающих – москитная сетка и туалетная бумага.

Зато посмотрите, какой милый дворик!

За 5400 вам могут предложить трёхместный номер в отеле "Маяк". На самом деле это не отель, а совковая беззвёздочная гостиница, но давайте не будем придираться к формулировкам!

Пансионат "Феодосия" готов кормить вас весь день.

Простейший номер при этом обойдётся в 8000.

Главный местный люксовый вариант – отель Victory, "семейный номер с собственной ванной комнатой" за 19 237 рублей.

В Евпатории ситуация примерно та же. Можно снять комнату у частников за 2000 рублей или номер в гостевом доме от 3500, но цены в более-менее сносных гостиницах начинаются от 6000.

Стандартный трёхместный номер в гостинице "Крым" обойдётся в 7200 рублей.

Обычный номер в отеле "Корона" – 15 800 рублей.

Люкс в трёхзвёздочной гостинице "Лиана" – 25 000 рублей.

А теперь на минутку представим, что у вас есть возможность уехать за границу... Сколько на эти выходные стоят отели, например, в Дубае?

Начнём с самых доступных вариантов. За 3000 рублей можно снять двухместный номер в городе, до пляжа придётся ехать на такси.

За 3300 можно уже снять студию с кухней в городе.

За 6000 рублей можно снять обычные 4* недалеко от пляжа.

Mövenpick Hotel Jumeirah, который рисует у себя 5*, стоит 7000 рублей. Отель в нескольких километрах от пляжа.

За 20 000 будут уже 5* на пальме прямо у моря.

Почти все роскошные пятизвёздочные отели будут стоить от 30 до 40 тысяч на ближайшие выходные.

В итальянском Римини можно за 4600 снять небольшой номер с балконом недалеко от пляжа.

За 6000 уже хороший выбор 3* почти у моря.

5* на Майорке стоит тоже около 30 000 за два дня.

Комната с душем и туалетом в Тивате (Черногория) на два дня у моря стоит 2600.

А за 9000 можно снять на выходные хорошую квартиру на 4-х человек.

Подводя итог. В Крыму сейчас цены на проживание в среднем в 2 раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей точно не в пользу Крыма.