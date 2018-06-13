Блэкаутом в Керчи никого не удивишь, разве что вновь наползших.

Вот и сегодня никто особо не чесался, пока не дошли слухи о том, что блэкаут случился по всему Крыму. Вот это уже стало будоражить умы русистов и им сочувствующих. Здесь и тема подорванных опор заиграла новыми красками и прочие басни Крылова (Киселёва) об агрессивной к Крыму Украине.

На вопрос - "Какие опоры, энергомост же?", ответ - "Какие-нибудь другие опоры!". Конечно же, на такой благодатной почве, успешно взойдёт любое семя кремлёвской пропаганды.

Некоторые районы были обесточены несколько часов, не было связи, также керчане сообщают, что вместе со светом пропадала по районам и вода.