"К*рви і сутенери?!" Фаріон рознесла українців через вибори

Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон засудила українців, які йдуть на вибори, вважаючи, що їм нема кого обирати.

Вона засумнівалася в їхніх розумових здібностях і звинуватила в занадто зашореному світогляді. Категоричну позицію колишній парламентарій озвучила в інтерв'ю INTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон Скріншот відео

"Тільки той, у кого немає клепки в голові, може сьогодні заявляти, що немає з кого обирати і всі вони (кандидати у президенти. — Ред.) однакові. Це все одно, що сказати, що всі жінки — к*рви, перепрошую, а всі хлопи — сутенери! От прекрасно! То тоді стріляйся!" — обурилася скандальна Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фаріон жорстко розкритикувала людей, які продають свій голос на виборах президента. Вона запропонувала їм вчинити так само з власними дітьми, адже вони все одно позбавляють їх майбутнього. Також вона засудила тих, хто не ходить голосувати. Екс-нардеп обізвала їх "ідіотами" і закликала забиратися з України.

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