|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"К*рви і сутенери?!" Фаріон рознесла українців через вибори

1.4тЧитати матеріал російською

Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон засудила українців, які йдуть на вибори, вважаючи, що їм нема кого обирати.

Вона засумнівалася в їхніх розумових здібностях і звинуватила в занадто зашореному світогляді. Категоричну позицію колишній парламентарій озвучила в інтерв'ю INTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Скріншот відео

"Тільки той, у кого немає клепки в голові, може сьогодні заявляти, що немає з кого обирати і всі вони (кандидати у президенти. — Ред.) однакові. Це все одно, що сказати, що всі жінки — к*рви, перепрошую, а всі хлопи — сутенери! От прекрасно! То тоді стріляйся!" — обурилася скандальна Фаріон.

Новини
"Б*дло, йди на..!" Фаріон влаштувала черговий мовний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фаріон жорстко розкритикувала людей, які продають свій голос на виборах президента. Вона запропонувала їм вчинити так само з власними дітьми, адже вони все одно позбавляють їх майбутнього. Також вона засудила тих, хто не ходить голосувати. Екс-нардеп обізвала їх "ідіотами" і закликала забиратися з України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки