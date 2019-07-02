"Крутила немовлям, як жонглер у цирку": під Тернополем немовля потрапило до лікарні через горе-матір

У селі Лосятин Тернопільської області через необережність п'яної матері восьмимісячна дівчинка потрапила в лікарню.

Як передає ТСН, жінка так швидко везла дитину в колясці, що та випала з коляски. А односельці поскаржилися, що вона "смикала, трясла і крутила немовлям, немов жонглер у цирку".

Очевидці викликали поліцію і вирішили самостійно відібрати дитину у матері, через що та розв'язала бійку. У крові жінки незабаром виявили 3,2 проміле алкоголю.

У дитини діагностували поверхневі травми голови, гематоми. Лікар виправдовує маму - вона, ймовірно, нічого не пам'ятає через те, що була занадто п'яна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом в річці Тетерів потонула 5-річна дитина, яка загинула разом із матір'ю. Рятувальники два дні шукали тіла.

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