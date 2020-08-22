Крушение стереотипа!

Ах, вот он, каков на самом деле, "Буриданов осёл".

Оказывается, ослы не умирают от мнительности и от голода, когда у них есть выбор между двумя хорошими предложениями.

Эта известная история на самом деле выглядела совсем иначе.

Средневековый философ Жан Буридан никак не предполагал, что его имя навеки свяжут с ослом, несмотря на то, что на самом деле он рассуждал о свободе воли и выборе.

Буридан был ректором Парижского университета и комментатором трудов Аристотеля.

Он доказывал противоречие между рассудком и моралью, и ему нужен был пример. И вот, глядя в окно, он случайно увидел осла…

Мне эта притча всегда казалась очень подозрительной и неправдоподобной.

Ну, что ж, подумал я, пора проверить этот знаменитый постулат:

Умрёт ли осёл, если ему действительно приспичит оказаться между двумя равноудалёнными охапками сена?

Хорошо, что у соседей по даче бродил осёл, хотя они никак не ожидали, как я их напугаю неожиданной просьбой. …

Оказалось, что осёл абсолютно не заморачивается сложенными о нём легендами. Кстати, его звали Жориком, и, как положено ослу, он был упрямым и незлобливым.

Ему было предложено сено в виде двух совершенно одинаковых (по массе и объёму) охапок, положенных перед ним слева и справа на одинаковом расстоянии.

Время сомнений ослика фиксировалось секундомером. И вот какой вышел результат.

Сомнения проголодавшегося Жорика длились недолго: всего 36 секунд. Он сначала быстро обнюхал правую, потом левую охапку сена и тут же принялся её уминать.

Но, не доев, переключился на правую (будто это гарнир). Потом – снова на левую, и закончил на правой.

О том, что ослик умрёт от мнительности, не могло быть и речи. Он вообще ни в чём не сомневался, а действовал совершенно осознанно: сначала исследовал, затем съедал.

И был очень доволен. И даже счастлив!

И никакой Буридановой загадки.

Мораль:

Не включайте мнительность.

При выборе из двух вариантов, будьте решительнее, умнее, пробуйте оба, и все ваши проблемы тут же исчезнут сами.