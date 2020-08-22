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Крушение стереотипа! При выборе из двух вариантов, пробуйте оба

Володимир Співаковський
Володимир Співаковський
Суспільство
2,6 т.
Крушение стереотипа! При выборе из двух вариантов, пробуйте оба

Крушение стереотипа!

Ах, вот он, каков на самом деле, "Буриданов осёл".

Оказывается, ослы не умирают от мнительности и от голода, когда у них есть выбор между двумя хорошими предложениями.

Эта известная история на самом деле выглядела совсем иначе.

Средневековый философ Жан Буридан никак не предполагал, что его имя навеки свяжут с ослом, несмотря на то, что на самом деле он рассуждал о свободе воли и выборе.

Буридан был ректором Парижского университета и комментатором трудов Аристотеля.

Он доказывал противоречие между рассудком и моралью, и ему нужен был пример. И вот, глядя в окно, он случайно увидел осла…

Мне эта притча всегда казалась очень подозрительной и неправдоподобной.

Ну, что ж, подумал я, пора проверить этот знаменитый постулат:

Умрёт ли осёл, если ему действительно приспичит оказаться между двумя равноудалёнными охапками сена?

Хорошо, что у соседей по даче бродил осёл, хотя они никак не ожидали, как я их напугаю неожиданной просьбой. …

Оказалось, что осёл абсолютно не заморачивается сложенными о нём легендами. Кстати, его звали Жориком, и, как положено ослу, он был упрямым и незлобливым.

Ему было предложено сено в виде двух совершенно одинаковых (по массе и объёму) охапок, положенных перед ним слева и справа на одинаковом расстоянии.

Время сомнений ослика фиксировалось секундомером. И вот какой вышел результат.

Сомнения проголодавшегося Жорика длились недолго: всего 36 секунд. Он сначала быстро обнюхал правую, потом левую охапку сена и тут же принялся её уминать.

Но, не доев, переключился на правую (будто это гарнир). Потом – снова на левую, и закончил на правой.

О том, что ослик умрёт от мнительности, не могло быть и речи. Он вообще ни в чём не сомневался, а действовал совершенно осознанно: сначала исследовал, затем съедал.

И был очень доволен. И даже счастлив!

И никакой Буридановой загадки.

Мораль:

Не включайте мнительность.

При выборе из двух вариантов, будьте решительнее, умнее, пробуйте оба, и все ваши проблемы тут же исчезнут сами.

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Джерело:Facebook Владимира Спиваковского
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