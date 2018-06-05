"Кругом вороги": блогер розповіла про підлість кримчан

В окупованому Росією Криму працівники на підприємствах доносять один на одного заради премій, так як на мізерний оклад прожити неможливо.

"Робота у всіх змінилася, я вам скажу навіть більше, що з тими людьми з якими я спілкуюся, вони всі працюють у великих колективах, то якщо раніше всі новини обговорювалися в курилках, то тепер новини не обговорюються ніде, в курилках всі покурили і розбіглися по робочих місцях", - сказала в інтерв'ю OBOZREVATEL кримська блогер Ілона Карачан.

При цьому, за її словами, люди не те, що перестали спілкуватися, більше того, на роботах існує практика доносу на своїх колег.

"Кожен друг за другом стежить, зараз це називається доповідати начальнику щоб отримати "смски" (премія, - Ред.). Тисячі людей в якомусь колективі дивляться один на одного як на потенційного ворога, або як на об'єкт якогось фінансового заохочення, тому що якщо ти влаштований при начальнику, то у тебе будуть щоквартальні "смски", - розповідає вона.

Все це відбувається тому, як стверджує блогер, що в Росії дуже маленькі оклади, а за премії люди можуть вижити.

"Щоб ви розуміли, оклад у середньостатистичного співробітника близько 6-8 тис. рублів, оклади дуже маленькі в Росії, і якщо ти себе покажеш і будеш близький до начальника, то у тебе будуть "смски" 15-20 тис. рублів, і ти будеш відповідно виживати в цьому", - зазначила Карачан.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції БПП, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що без повернення окупованого Росією Криму під загрозою знаходиться весь світопорядок.