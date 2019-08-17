Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Кругом сліди палаючого вогню": у мережу потрапили моторошні відео зсередини згорілого готелю в Одесі

2.1т Читати матеріал російською

У мережі були опубліковані відео зсередини згорілого одеського готелю "Токіо Стар".

Один з роликів опублікувало видання "Думська" на YouTube-каналі. Його зробив один з постояльців готелю, якого пустили забрати вцілілі речі.

У ролику можна побачити, що в коридорах стіни покриті кіптявою. Чоловік показав, що кругом видніються сліди палаючого вогню, все залито водою.

Новини
РНБО закликали до радикальних дій через пожежу в одеському готелі: в чому суть

Також відео з місця трагедії опублікувала поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа. В результаті загинули дев'ять чоловік. На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" поліція розглядає інсценівку з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на готель "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у зв'язку з трагедією в мережі згадали, що в закладі проводилася перевірка в рамках популярного шоу "Ревізор".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в готелі Токіо Стар" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
1
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...