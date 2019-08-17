"Кругом сліди палаючого вогню": у мережу потрапили моторошні відео зсередини згорілого готелю в Одесі

У мережі були опубліковані відео зсередини згорілого одеського готелю "Токіо Стар".

Один з роликів опублікувало видання "Думська" на YouTube-каналі. Його зробив один з постояльців готелю, якого пустили забрати вцілілі речі.

У ролику можна побачити, що в коридорах стіни покриті кіптявою. Чоловік показав, що кругом видніються сліди палаючого вогню, все залито водою.

Також відео з місця трагедії опублікувала поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа. В результаті загинули дев'ять чоловік. На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" поліція розглядає інсценівку з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на готель "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у зв'язку з трагедією в мережі згадали, що в закладі проводилася перевірка в рамках популярного шоу "Ревізор".

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