"Кров з очей": фото "старого" ватажка "ДНР" із триколорами підірвало мережу

У мережі з'явилася фотографія глави невизнаної "ДНР" Дениса Пушиліна "у старості": на тлі установи з російськими триколорами та назвою "республіки", а в руках – прапор РФ. Українські користувачі почали жорстко коментувати кадр, заявляючи, що Пушилін не доживе до старості.

"Ішов 2052 рік. Всі труднощі зростання позаду, "республіка" відбулася. І все ж таки правильний вибір ми зробили у 2014-му!" – підписав фото глава "ДНР", розмістивши його на своїй сторінці в Instagram. Він скористався популярним фільтром від додатка FaceApp, щоб "постаріти".

Скріншот із кадром опублікував відомий журналіст і блогер Денис Казанський на сторінці у Twitter, коротко написавши "Господи..."

Денис Пушилін Скріншот

"Не думаю, що йому судилося дотягнути по похилого віку. Щось мені підказує, що казкова укроДРГ відправить його до друзів Шашки, Гіві, Мотороли, Кобзона, Доренка, які варяться в одному казані і вже зачекалися свого друга...", "Ну, по-перше, Дениско не доживе до цього року і закінчить шлях не самовільно. По-друге, прапор Росії!? А як же прапор "динири"?", "Не доживе", "Ішов 2052, а в бізнесцентрі позаду, як не було вікон і людей, так і немає","Кров з очей", – прокоментували користувачі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Фото Пушиліна Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажки бойовиків "Л/ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін один за одним закликали президента України Володимира Зеленського надати Донбасу "особливий статус". Потім глава "ДНР" Пушилін заявив, що не відмовиться від курсу на інтеграцію з Росією, але при цьому виступає проти перегляду Мінських угод.

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