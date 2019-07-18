Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Кров з очей": фото "старого" ватажка "ДНР" із триколорами підірвало мережу

6.7т Читати матеріал російською

У мережі з'явилася фотографія глави невизнаної "ДНР" Дениса Пушиліна "у старості": на тлі установи з російськими триколорами та назвою "республіки", а в руках – прапор РФ. Українські користувачі почали жорстко коментувати кадр, заявляючи, що Пушилін не доживе до старості.

"Ішов 2052 рік. Всі труднощі зростання позаду, "республіка" відбулася. І все ж таки правильний вибір ми зробили у 2014-му!" – підписав фото глава "ДНР", розмістивши його на своїй сторінці в Instagram. Він скористався популярним фільтром від додатка FaceApp, щоб "постаріти".

Скріншот із кадром опублікував відомий журналіст і блогер Денис Казанський на сторінці у Twitter, коротко написавши "Господи..."

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Скріншот

Новини
Жертви FaceApp: як Усик, Малиновський та інші топспортсмени України постарішали за один день

"Не думаю, що йому судилося дотягнути по похилого віку. Щось мені підказує, що казкова укроДРГ відправить його до друзів Шашки, Гіві, Мотороли, Кобзона, Доренка, які варяться в одному казані і вже зачекалися свого друга...", "Ну, по-перше, Дениско не доживе до цього року і закінчить шлях не самовільно. По-друге, прапор Росії!? А як же прапор "динири"?", "Не доживе", "Ішов 2052, а в бізнесцентрі позаду, як не було вікон і людей, так і немає","Кров з очей", – прокоментували користувачі.

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Фото Пушиліна

Фото Пушиліна

Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажки бойовиків "Л/ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін один за одним закликали президента України Володимира Зеленського надати Донбасу "особливий статус". Потім глава "ДНР" Пушилін заявив, що не відмовиться від курсу на інтеграцію з Росією, але при цьому виступає проти перегляду Мінських угод.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
24
15
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Пенис Душилин не жилец!))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Его черти в АДУ заждались...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Newberry Lesley
Newberry Lesley
Google платить онлайн-роботу від 800 до 1200 євро щодня. Перший місяць я отримав € 22863 і € 32785 в моєму місячному зарплаті від Google, працюючи на дому протягом 4 годиhн на день. Навіть ті, хто є новими, можуть легко заробляти 4500-6500 євро на тиждень, а прибуток може вийти після того, як зростуть ще більше ... ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel