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''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну

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В Одесі під генконсульством Російської Федерації 15 січня відбулися сутички з поліцією під час акції на підтримку полонених українських моряків, яких судять у Москві.

Мітингувальники принесли яйця, фаєри й хотіли забруднити паркан і ворота диппредставництва червоною фарбою, яка символізує кров, повідомляє "Думська".

Однак правоохоронці не дали їм цього зробити і застосували силу. Відтак фарба розлилася на асфальт і учасників акції.

У результаті бійки були затримані двоє, у тому числі відомий екс-активіст "Самооборони" Тодор Пановський.

''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну
''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну

Один із організаторів акції Віталій Кожухар був здивований реакцією поліцейських. "Дійство планувалося винятково мирне, фарба ця легко змивається. Який сенс було застосовувати силу, незрозуміло", — зазначив він.

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Усього в акції брали участь приблизно 50 членів різних організацій і декілька десятків поліцейських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські моряки відмовилися давати свідчення у суді, засідання проходить у закритому режимі.

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Місце
УкраїнаОдеса
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Ронович Рон
Ронович Рон
В Украине сидят куча не в чём не повинных ребят, лишь толлько за то что,что не потдержали Петра томосокровавого,в Москве никто пилять укр.посольство яйцами не закидывает.
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Питон Каа
Питон Каа
Краска, изображающая кровь, осталась на тех, кто поддерживает кровопролитие. Символично. Браво Одесской полиции.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури, Путина нет в Одессе!!!!!!)))))))))
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Булановская Василиса
Булановская Василиса
Garmonov Aleksandr, таки да
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Пока нет))))
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