''Кров'', фаєри і яйця: в Одесі під посольством Росії влаштували сюрприз Путіну

В Одесі під генконсульством Російської Федерації 15 січня відбулися сутички з поліцією під час акції на підтримку полонених українських моряків, яких судять у Москві.

Мітингувальники принесли яйця, фаєри й хотіли забруднити паркан і ворота диппредставництва червоною фарбою, яка символізує кров, повідомляє "Думська".

Однак правоохоронці не дали їм цього зробити і застосували силу. Відтак фарба розлилася на асфальт і учасників акції.

У результаті бійки були затримані двоє, у тому числі відомий екс-активіст "Самооборони" Тодор Пановський.

Один із організаторів акції Віталій Кожухар був здивований реакцією поліцейських. "Дійство планувалося винятково мирне, фарба ця легко змивається. Який сенс було застосовувати силу, незрозуміло", — зазначив він.

Усього в акції брали участь приблизно 50 членів різних організацій і декілька десятків поліцейських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські моряки відмовилися давати свідчення у суді, засідання проходить у закритому режимі.

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