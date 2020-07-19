Кросівки з жуйки, навушники з грибів: 8 сучасних екологічних винаходів

Багатьом звичним речам на сьогоднішній день приходять на заміну їхні екологічні аналоги.

Так, винахідники вже створили навушники з грибів, сумки з яблучної шкірки, пакети з бамбука, кросівки з жуйки та багато іншого. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найцікавішими прикладами таких товарів.

1. "Шкіра" з грибниці

З міцелію (вегетативне тіло грибів) винахідники зуміли створити аналог синтетичної і натуральної шкіри. Еластичний, міцний і біорозкладаний матеріал отримав назву Mylo, а виробляє його компанія Bolt Threads. На його виготовлення потрібно лише кілька днів.

Mylo від Bolt Threads sfchronicle.com

2. Пакети з бамбука

Дизайнери з Брукліна створили альтернативу пластиковим пакетам – сумки з бамбукового волокна. Засновник студії Placeholder Шо Cібуя надихнувся ідеєю на Тайвані, коли побачив, як люди ходять там з сітчастими мішками. Плоский лист пластику перетворюється на мішок, потрібно лише потягнути його за ручки. Повернувшись до Брукліна, дизайнер з біорозкладного бамбука розробив схожі сумки.

Пакети з бамбука від Placeholder Pinterest

3. Рюкзак з регенерованого нейлону

Бренд Prada в рамках проекту Re-Nylon перевипускає свої культові сумки, використовуючи регенерований нейлон. Сировиною для ре-нейлону можуть бути різні матеріали, наприклад, пластикові, текстильні відходи, рибальські сіті тощо. Такий матеріал може перероблятися без втрати якості нескінченну кількість разів.

Рюкзак Prada Re-Nylon Prada

4. Навушники з грибів

Навушники з відновлюваної сировини створено з грибниці (той самий міцелій), молочної кислоти, целюлози і гідрофобіну – білка, завдяки якому клітина відштовхує воду. Винахід під назвою Korvaa належить дизайн-агентству з Фінляндії Aivan.

Навушники з грибів Korvaa від Aivan Aivan

5. Кросівки з жуйки

Перші в світі кросівки, підошву яких зроблено з переробленої жуйки, створили спільно дизайнери з XPLCT Studios (Амстердам) і Gumdrop (Лондон). Справа в тому, що жителі Нідерландів щорічно викидають на вулиці близько 1,5 тисячі тонн жувальної гумки, і винахідники знайшли їй гідне застосування.

Кросівки Gumshoe з жуйки від XPLCT Studios і Gumdrop Gumshoe

6. Сумки з яблук

У Франції представили інноваційні екологічні сумки, зовнішня частина яких виготовлена на основі яблучної шкірки, а підкладка – з перероблених пластикових пляшок. Колекцію таких аксесуарів випустив бренд Ashoka Paris спільно з Памелою Андерсон. На виробництво однієї сумки потрібні дві-три пляшки PET.

Сумки з яблучної шкірки від Ashoka Paris і Памели Андерсон trendhunter.com

7. Прикраси із залишків кави

Дизайнер з Лондона Розалі Макміллан випустила колекцію прикрас Java Ore зі срібла, золота і перероблених залишків кави. Як виявилося, кавова гуща може послужити міцним надійним матеріалом.

Java Ore: прикраси з кавової гущі trendhunter.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луцьку представили "противірусну" дверну ручку: як працює винахід.