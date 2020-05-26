Коронавірус в Україні не відступає, кількість хворих знову зросла: статистика МОЗ на 26 травня
Станом на вівторок, 26 травня, в Україні офіційно підтверджено 21 584 випадки коронавірусної інфекції. З них 339 було виявлено за минулу добу.
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Водночас відомо, що від COVID-19 в країні померли 644 людини (+21 за добу), а 7575 пацієнтів (+341) повністю побороли хворобу. Такі дані оприлюднені на сайті Кабміну і Центру громадського здоров'я, а також були озвучені під час брифінгу МОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 910 випадків;
Волинська область – 805 випадків;
Дніпропетровська область – 895 випадків;
Донецька область – 155 випадків;
Житомирська область – 647 випадків;
Закарпатська область – 1092 випадки;
Запорізька область – 416 випадків;
Івано-Франківська область – 1306 випадків;
Кіровоградська область – 482 випадки;
м. Київ – 2710 випадків;
Київська область – 1458 випадків;
Львівська область – 1405 випадків;
Луганська область – 44 випадки;
Миколаївська область – 281 випадок;
Одеська область – 842 випадки;
Полтавська область – 267 випадків;
Рівненська область – 1475 випадків;
Сумська область – 166 випадків;
Тернопільська область – 1124 випадки;
Харківська область – 930 випадків;
Херсонська область – 177 випадків;
Хмельницька область – 370 випадків;
Чернівецька область – 3101 випадок;
Черкаська область – 392 випадки;
Чернігівська область – 134 випадки.
Хоча дані щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя в статистиці зазвичай відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.
Зауважимо також: під час брифінгу МОЗ 26 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про те, що повноцінне відкриття закладів громадського харчування в Україні поки неможливе через карантинні обмеження. Втім уже з 10 червня можна буде говорити про таке послаблення.
Тоді як запуск роботи дитячих літніх таборів і санаторіїв в Україні, за його словами, стане можливим тільки на останньому етапі виходу країни з карантину через коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності на коронавірус, настання якої експерти прогнозують на осінь, у разі масової вакцинації населення. Або тоді, коли вірус сам втратить силу.