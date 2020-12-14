Крижаний дощ продовжить "тероризувати" Україну: у яких областях буде найнебезпечніше

Погода в Україні у вівторок, 15 грудня, очікується вологою і такою ж небезпечною. У більшості областей спостерігатимуться тумани, ожеледиця на дорогах і водночас відлига.

Опади з країни відтіснитиме антициклон Yadigar, хоча певні території вони таки зачеплять. Прогнозом на цей день поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у вівторок мокрий сніг або дощ, зокрема й льодяний,найімовірніші в північно-східних регіонах. Зокрема, вони зачеплять Сумську, Полтавську, Харківську, Луганську, а також Чернігівську й Донецьку області, місто Дніпро з районами.

Відповідна синоптична картина зумовить появу небезпечної ожеледі.

Антициклон Yadigar відтіснятиме опади з України 15 грудня, але не всюди Facebook Наталії Діденко

Температура повітря в Україні найближчої доби коливатиметься в межах нуля – як і напередодні, з невеликими "мінусами" та "плюсами".

Наприклад, тепліше буде на півдні та заході – вдень приблизно +3… +7. Але в Криму стовпчики термометрів із сьогоднішніх +16 у вівторок опустяться трохи нижче.

Погода в Україні 15 грудня Facebook Наталії Діденко

Також 15 грудня очікується невеликий північно-західний вітер, а в східних областях – східний і поривчастий.

Погода в Києві у вівторок буде хмарною, але без суттєвих опадів. Вночі температура повітря опуститься до -1 градуса, а вдень підніметься до +2. Можливий туман, а на дорогах і тротуарах буде ожеледиця.

Зі свого боку синоптики Укргідрометцентру додають, що 15 грудня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях буде ожеледь і на дорогах ожеледиця. А в західних регыонах – зночі та вранці туман, видимість становитиме 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – йдеться у пості на Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня розповіла, якою буде зима-2021 в Україні. Вона дала "м'який" прогноз погоди.