Крижані дощі відступлять: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

У середу, 16 грудня, погода в Україні очікується небезпечною для водіїв і пішоходів. Видимість на дорогах буде поганою через густий туман, спостерігатиметься ожеледиця.

І це попри те, що опади цього дня з більшості областей все ще відтіснятиме антициклон Yadigar. Такий прогноз дала синоптикиня Наталія Діденко у Facebook, опублікувавши карти.

За її словами, у середу не передбачається льодяних дощів. Але на крайньому сході пройде мокрий сніг із ожеледдю.

Вплив антициклону Yadigar на погоду в Україні Facebook Наталії Діденко

Тумани призведуть до погіршення видимості до 200-500 метрів, а в долинах навіть іще нижче.

"На дорогах більшості наших областей – недоброзичлива ожеледиця. І навіть якщо відлига десь розсіє "лисини" на дорогах та тротуарах, не збавляйте обережність – такі чергування льоду із пролисинами можуть бути ще підступнішими", – попередила синоптикиня.

Вона додала, що стовпчики термометрів цього дня коливатимуться близько нуля. У західних і південних областях вдень очікується +2…+6, у східних – у межах -1...-3 градусів.

Погода в Києві 16 грудня обіцяє бути без опадів, але з ожеледицею. Вночі температура повітря опуститься до 0…-2, а вдень підніметься до +2 градусів.

Карта погоди в Україні 16 грудня Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня одразу в 15 областях України оголосили жовтий рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Синоптики попередили про ожеледицю.