Співробітники вишу батька Зеленського: він не винен, що син президент, чому він має страждати?

У Криворізькому державному університеті економіки та технологій вважають несправедливим, що професора Олександра Зеленського не можна відзначити стипендією через те, що його син – президент.

Таку думку колективу установи про ситуацію з нагородженням доктора технічних наук Олександра Зеленського в коментарі "Громадському" висловив проректор із науково-педагогічної та виховної роботи Валентин Орлов.

"Я вважаю, що у сина своя траєкторія, а у батька – своя. Батько не винен, що син президент. Чому він повинен страждати через те, що хтось скаже, що негідно президенту призначати стипендію свому батьку?

Тим більше, що представлення робить не президент, а Кабінет міністрів через МОН. Він гідний цієї стипендії. Ці два факти не повинні бути пов'язаними", – сказав він.

Трудовий колектив вважає Зеленського гідним кандидатом на стипендію, тому що він "створив кафедру за спеціальністю Інженерія програмного забезпечення, виховав цілу когорту молодих вчених, підготував багато випускників, які гідно представляли університет на міжнародних олімпіадах", підкреслив Орлов.

Зеленського подавали на отримання почесного звання заслуженого діяча науки і техніки ще в 2018 році. Як вважає Орлов, те, що професор його не отримав, пов'язано з виборами президента, в яких брав участь Володимир Зеленський.

"Більше року розглядали кандидатуру Олександра Семеновича. Нам повертали це представлення, мовляв, документи були неправильно оформлені. Ми переробляли, надсилали, нас запевняли, що документи пішли до президента Порошенка. А потім нічого не відповіли. Це був кінець 2018 – початок 2019-го. Саме тоді Володимир Зеленський заявив про намір балотуватися в президенти. Я думаю, ці речі пов'язані", – сказав він.

Також в університеті підкреслили, що в разі відмови у присвоєнні стипендії Олександру Зеленському вони повинні отримати пояснення.

Як повідомляв OBOZREVATEL: