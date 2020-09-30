Кривонос – про катастрофу Ан-26: у нас провал із сучасною технікою

В Україні дуже загострилася проблема із забезпеченням армії новою технікою. Особливо сильно це відчувається в авіації ЗСУ.

Таку думку в інтерв'ю "Фактам" озвучив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. За його словами, Україні необхідно терміново розв'язувати це питання, особливо враховуючи трагічний досвід із катастрофою Ан-26 у Чугуєві.

"Із забезпеченням сучасною технікою у нас провал, м'яко кажучи. Перш за все варто звернути увагу (я про це не раз говорив) на нашу авіацію. Літальна техніка здебільшого стара, ще часів Радянського Союзу. А потім трапляються трагедії... 43 роки літаку, що впав на чугуївському аеродромі. Можете собі уявити? Чи зміг би зараз їздити "жигуль", випущений у 1977 році? Звичайно, ні", – сказав Кривоніс.

Крім того, наголосив він, трагедія з Ан-26 стала ще й іміджевим ударом по українській авіаційній промисловості, потенціал якої не використовується.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що Україна має потребу у великій кількості нових літаків і цілком здатна їх виробляти. Кривонос впевнений, що завод "Антонов" може випускати військово-транспортні літаки не тільки для Збройних сил України, а й для зарубіжних партнерів, які в цьому зацікавлені.

"Уже не кажу про бойові літаки – винищувачі, бомбардувальники, розвідники. Треба терміново ухвалювати рішення: шановні, або ми модернізуємо техніку часів Радянського Союзу, є такий шлях, або починаємо працювати з нашими партнерами щодо використання авіаційної техніки країн НАТО. Потрібно, щоб нагорі зрозуміли необхідність термінового ухвалення рішення. Причому щоб не процес заради процесу, а процес заради результату", – поділився своєю думкою він.

"Наголошую, що авіазаводи у нас є, але вони стоять, тому що немає замовлень, немає державної програми розвитку авіаційної промисловості. Президент чітко сказав, що потрібно цей процес пришвидшити, але поки його команда дуже повільно працює в цьому напрямку", – додав заступник секретаря РНБО.

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