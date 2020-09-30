Кривонос пояснив ажіотаж у Росії через конвертоплани НАТО над Україною
Поява американських конвертопланів Osprey в українському небі стала серйозним сигналом для росіян про те, що Україна не залишиться одна в боротьбі з агресором.
Таку думку озвучив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю "Фактам". За його словами, саме проведення спільних навчань ЗСУ і НАТО "Об'єднані зусилля – 2020" стало найкращою демонстрацією того, що наша країна має міцну підтримку партнерів.
"Звичайно, з першого разу не все, можливо, пройшло ідеально. Утім, представники НАТО кажуть, що, на їхню думку, зроблено великий практичний крок для подальшої взаємодії. Ми ж уважаємо, що отримали величезну підтримку як на військовому, так і на політичному рівнях. І – головне! – сигнал про те, що не залишимося сам на сам із ворогом", – наголосив Кривонос.
За його словами, мета міжнародних навчань була аж ніяк не розлютити країну-окупанта, а лише показати, що надійні та сильні союзники завжди допоможуть Україні.
"Чому росіяни так психують? Тому що бойовий радіус цього літака (Osprey. – Ред.) – 700 кілометрів, практична дальність польоту без дозаправлення – 2200 кілометрів. Це реально серйозно напружує наших агресивних сусідів", – пояснив заступник секретаря РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у межах багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020" в Україну прибула авіація НАТО.
Зокрема, конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules було помічено у Вінниці.
Крім того, Bell V-22 Osprey приземлилися й на аеродромі під Львовом.
А 20 вересня конвертоплани Osprey помітили на Житомирщині.
23 вересня важка американська авіація – конвертоплани Ospray – пролетіла над Києвом.
Нагадаємо, що конвертоплани Osprey є гібридом літака й вертольота і не мають аналогів у світі.
Нині зазначена машина перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти США й американських Сил спеціальних операцій.
На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.