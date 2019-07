"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео

Жителі Землі в ніч із 16 на 17 липня спостерігали часткове "криваве" місячне затемнення.

Загалом астрономічне явище тривало 1 годину 58 хвилин, пишуть "Известия". Максимальна фаза затемнення настала о 00:31 за Києвом. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У цей момент половина диска Місяця (65%) виявилася у південній частині земної тіні і забарвилася в криваво-червоний колір.

"Кривавий місяць" чітко могли бачити мешканці майже всіх країн світу, крім Північної Америки, де в цей час Місяць перебував за обрієм.

У Києві також спостерігали за "кривавим місяцем". Подивитися на місячне затемнення вийшли люди в різних районах столиці.

iPhone vs camera of the half blood moon lunar eclipse 😭 shot by me pic.twitter.com/Yo2jNg1kN3

The moon is seen during a lunar eclipse in the sky Jakarta , on July 17, 2019. (Photo by BAY ISMOYO / AFP) #GerhanaBulan #GerhanaBulanSebagian pic.twitter.com/1oYsKict9O