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"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео

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Жителі Землі в ніч із 16 на 17 липня спостерігали часткове "криваве" місячне затемнення.

Загалом астрономічне явище тривало 1 годину 58 хвилин, пишуть "Известия". Максимальна фаза затемнення настала о 00:31 за Києвом. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У цей момент половина диска Місяця (65%) виявилася у південній частині земної тіні і забарвилася в криваво-червоний колір.

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Місячне затемнення 17 липня 2019 року

Місячне затемнення 17 липня 2019 року

"Кривавий місяць" чітко могли бачити мешканці майже всіх країн світу, крім Північної Америки, де в цей час Місяць перебував за обрієм.

"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео
"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео
"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео
"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео
"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео
"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео
"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео
"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео

У Києві також спостерігали за "кривавим місяцем". Подивитися на місячне затемнення вийшли люди в різних районах столиці.

Місячне затемнення над Києвом

Місячне затемнення над Києвом

Інформатор

Місячне затемнення над Києвом

Місячне затемнення над Києвом

Інформатор

Місячне затемнення над Києвом

Місячне затемнення над Києвом

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Наталія Анісімова розповіла, що, найімовірніше, це затемнення може стати піком у стосунках, кар'єрі, сім'ї. Вона пояснила, що треба бути обережнішими з думками і налаштовувати себе на позитив, адже під час затемнення думки значно ефективніше створюють наше майбутнє.

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Місце
Україна Київ
Тег
Місячне затемнення
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Diego Lena
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