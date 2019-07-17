"Криваве" місячне затемнення: з'явилися фантастичні фото і відео

Жителі Землі в ніч із 16 на 17 липня спостерігали часткове "криваве" місячне затемнення.
Загалом астрономічне явище тривало 1 годину 58 хвилин, пишуть "Известия". Максимальна фаза затемнення настала о 00:31 за Києвом. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
У цей момент половина диска Місяця (65%) виявилася у південній частині земної тіні і забарвилася в криваво-червоний колір.
Місячне затемнення 17 липня 2019 року
"Кривавий місяць" чітко могли бачити мешканці майже всіх країн світу, крім Північної Америки, де в цей час Місяць перебував за обрієм.
У Києві також спостерігали за "кривавим місяцем". Подивитися на місячне затемнення вийшли люди в різних районах столиці.
Місячне затемнення над Києвом
Інформатор
Місячне затемнення над Києвом
Інформатор
Місячне затемнення над Києвом
Інформатор
Жителі Землі в ніч з 16 на 17 липня спостерігали часткове місячне затемнення. В цілому астрономічне явище тривало 1 година 58 хвилин: pic.twitter.com/7CmRFlA0vS- IZ.RU (@izvestia_ru) 17 липня 2019 р
iPhone vs camera- naj // new account (@ k4mera) 16 липня 2019 р
of the
half blood moon lunar eclipse 😭
shot by me pic.twitter.com/Yo2jNg1kN3
The moon is seen during a lunar eclipse in the sky Jakarta , on July 17, 2019. (Photo by BAY ISMOYO / AFP) #GerhanaBulan #GerhanaBulanSebagian pic.twitter.com/1oYsKict9O- Iqbal Muhammad (@Iqbal_Mhd) 16 липня 2019 р
Partial Moon Eclipse 16 July 2019 seen from balcony # malmö # lumixtz1000ll #photofrommyheart pic.twitter.com/Kkd50k696A- Lisa von Steijern (@LisavonSteijern) 16 липня 2019 р
Moon eclipse thing pic.twitter.com/Qqln9nneoM- Grundy (@GrundyOxford) 16 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Наталія Анісімова розповіла, що, найімовірніше, це затемнення може стати піком у стосунках, кар'єрі, сім'ї. Вона пояснила, що треба бути обережнішими з думками і налаштовувати себе на позитив, адже під час затемнення думки значно ефективніше створюють наше майбутнє.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram