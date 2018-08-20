Кривава ДТП у Сумах: стала відомою доля патрульних, які в'їхали у пішоходів

Поліція перекваліфікувала справу про криваву ДТП у Сумах за участі авто патрульної поліції, в результаті якого постраждали 5 осіб.
"Коли сталася ДТП, було відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч.1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). На даний час кримінальне провадження перекваліфіковане на ст. 286 ч. 2 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості)", - розповіли OBOZREVATEL у відділі комунікації Сумської поліції.
Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. За словами представника відділу комунікації, справа перебуває на особистому контролі начальника головного управління поліції області.
У поліції також звернулися до очевидців цієї події, і до водіїв транспортних засобів, у яких були встановлені відеореєстратори, щоб вони дали свої свідчення та відео.
"Звертаються, пишуть, навіть під нашим повідомленням пишуть те, що бачили. Ми опрацьовуємо кожну інформацію, яку отримали і з соціальних мереж, і з відео, які нам надсилають", - повідомили в поліції.
Також у коментарі OBOZREVATEL прес-секретар Сумської патрульної поліції Олег Сологуб повідомив про стан патрульних, які перебували у машині під час ДТП: "Дівчина-поліцейська госпіталізована, водія, після огляду лікарями, відпустили додому".
Сологуб також заявив, що патрульні поки не усунуті від виконання обов'язків.
dancor.sumy.uа
dancor.sumy.uа
dancor.sumy.uа
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня у Сумах на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська сталася ДТП за участі патрульного автомобіля Toyota Prius і автомобіля Audi. Від удару поліцейський автомобіль влетів у натовп пішоходів, в результаті п'ятьох постраждалих доправили в лікарню, двоє з них у важкому стані.
За попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками і звуковим сигналом. Однак очевидці стверджують, що автомобіль патрульної поліції увімкнув сирену лише за 15 метрів до переходу, коли вже було зрозуміло, що зіткнення не уникнути.
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".