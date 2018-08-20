Кривава ДТП у Сумах: стала відомою доля патрульних, які в'їхали у пішоходів

Поліція перекваліфікувала справу про криваву ДТП у Сумах за участі авто патрульної поліції, в результаті якого постраждали 5 осіб.

"Коли сталася ДТП, було відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч.1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). На даний час кримінальне провадження перекваліфіковане на ст. 286 ч. 2 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості)", - розповіли OBOZREVATEL у відділі комунікації Сумської поліції.

Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. За словами представника відділу комунікації, справа перебуває на особистому контролі начальника головного управління поліції області.

У поліції також звернулися до очевидців цієї події, і до водіїв транспортних засобів, у яких були встановлені відеореєстратори, щоб вони дали свої свідчення та відео.

"Звертаються, пишуть, навіть під нашим повідомленням пишуть те, що бачили. Ми опрацьовуємо кожну інформацію, яку отримали і з соціальних мереж, і з відео, які нам надсилають", - повідомили в поліції.

Також у коментарі OBOZREVATEL прес-секретар Сумської патрульної поліції Олег Сологуб повідомив про стан патрульних, які перебували у машині під час ДТП: "Дівчина-поліцейська госпіталізована, водія, після огляду лікарями, відпустили додому".

Сологуб також заявив, що патрульні поки не усунуті від виконання обов'язків.

dancor.sumy.uа

dancor.sumy.uа

dancor.sumy.uа

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня у Сумах на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська сталася ДТП за участі патрульного автомобіля Toyota Prius і автомобіля Audi. Від удару поліцейський автомобіль влетів у натовп пішоходів, в результаті п'ятьох постраждалих доправили в лікарню, двоє з них у важкому стані.

За попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками і звуковим сигналом. Однак очевидці стверджують, що автомобіль патрульної поліції увімкнув сирену лише за 15 метрів до переходу, коли вже було зрозуміло, що зіткнення не уникнути.