Критична ситуація з COVID-19 буде в жовтні, карантин триватиме весь 2021 рік, – епідеміологиня

Вадим Колодійчук Суспільство 07:00, 31.07.2020

Коронавірус не буде, найімовірніше, сезонним захворюванням, а відступить лише після появи колективного імунітету або вакцини. Україну ж восени чекає загострення ситуації з COVID-19, найкритичніше буде в жовтні.

Лікар-інфекціоніст, колишній очільник Центру громадського здоров’я України Володимир Курпіта в ефірі телеканалу Obozrevatel TV поділився прогнозами щодо тривалості карантину, назвав проблеми, з якими стикаються науковці у вивченні нового вірусу, а також пояснив, чому контактних осіб не варто тестувати раніше ніж 14 днів після контакту.

Якщо вже ВООЗ скликає надзвичайний комітет через пандемію, про що це свідчить? Чи може карантин тривати кілька років чи десятки років?

– Насправді у 2020 році ми вперше стикнулися з новим вірусом. Через це багато речей ми здійснюємо без достатньої історії або навичок. Учені роблять якісь висновки, але все досить швидко змінюється. Цій інфекції всього лише сім місяців.

Я би хотів нагадати, що ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я ще 30 січня. І відтоді періодично скликає надзвичайний комітет.

Чому проблема виникла саме зараз? Тому що насправді були дуже великі сподівання, що вірус набуде ознак сезонного захворювання, як це відбувається з грипом чи іншими респіраторними захворюваннями. Але приклади, які зараз є і в Північній, і в Південній півкулях, говорять про те, що вірус, напевно, не буде сезонним захворюванням.

Він буде постійно присутній у суспільстві доти, доки ми не перехворіємо досить, аби сформувати колективний імунітет, або доки не буде створено вакцину.

Щодо тривалості карантину – поки що найоптимістичніші прогнози епідеміологів говорять про те, що, мабуть, варто розраховувати на весь 2021 рік, оскільки за цей час ані значна кількість населення не перехворіє, ані не буде вакцини у великому доступі.

Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз запроваджується урядом, протягом тривалого часу.

Потрібно чекати щонайменше півтора року з цього часу?

– Так. Але при цьому ми також бачимо, що ті жорсткі вимоги до дотримання карантину, які було запроваджено, наприклад, у березні, зараз пом’якшилися. Дозволено працювати підприємствам і закладам громадського харчування.

Єдине, що потрібно, – здійснювати постійний моніторинг ситуації. Якщо в якійсь із областей, у районі або місті буде погіршення епідемічної ситуації, тоді, можливо, в цьому регіоні локально можна буде посилити певні заходи.

На 1 вересня може погіршитися епідемічна ситуація в південних регіонах України

Це так звані зони, про які вже говорили і в Кабміні – червона, жовта, зелена, так? До речі, як думаєте, станом на 1 вересня хто опиниться в зеленій зоні, чиї діти підуть до школи, а хто залишиться в жовтій чи червоній і діти навчатимуться онлайн?

– Дуже невдячна справа зараз робити будь-які прогнози на такий тривалий період, оскільки ситуація змінюється досить динамічно. Усе залежатиме від дуже багатьох чинників.

Я думаю, на 1 вересня ситуація залишиться приблизно такою, як і є. Можливо, трішки погіршиться епідемічна ситуація в південних регіонах України, оскільки традиційно в серпні місяці люди можуть поїхати туди відпочивати.

Але найбільш критичну ситуацію можна очікувати десь на другий-третій тиждень жовтня, коли в Україні традиційно починається сезон гострих респіраторних захворювань.

І, безперечно, місто Київ завжди є в зоні небезпеки у зв’язку з тим, що це місто-мільйонник, куди приїжджає велика кількість людей як ізсередини країни, так і ззовні. Це місто, яке має величезну мережу різних закладів і транспорту, де, власне, і відбувається передавання вірусу.

Щодо передавання. Чи потрібно дещо переглянути нормативи МОЗу, щоб обмежити поширення вірусу? Адже зараз після виявлення коронавірусу в одного з рідних повторні тести для його родичів проводять через тиждень, можливо через два, але не відразу. Весь цей час люди контактують з іншими.

– Справді, виявлення контактних осіб є одним із пріоритетних завдань, яке ставлять перед собою епідеміологи. Але точної відповіді на запитання, чи варто всіх тестувати буквально наступного дня чи все ж таки варто забезпечувати певний елемент ізоляції, немає. Учені дотепер дискутують.

Контактних осіб не варто тестувати раніше ніж через 14 днів після контакту

Чому це відбувається? Власне, сам інкубаційний період COVID-19 – із моменту потрапляння вірусу до моменту, коли вірус починає виділятися в зовнішнє середовище, – не відбувається за яких дві-три години. Для цього потрібно декілька днів, зазвичай 3-5, якщо людина все ж таки захворіла.

Але реалізація цього процесу не відбувається стовідсотково. У середньому в колі оточення може захворіти близько 13% із тих, з ким потенційно хворий контактував.

Через це проводити масове тестування, мабуть, економічно недоцільно. Варто все ж таки використовувати ті рекомендації, які зараз давало МОЗ щодо необхідності ізоляції, якщо вам повідомляють, що ви мали контакт.

Після цього протягом 14 днів відбувається спостереження. Якщо людина не захворіла, то і проводити тестування особливого сенсу немає, тому що з великою ймовірністю тест буде негативний.

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