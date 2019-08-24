Криму загрожують смертельні лихоманки: росЗМІ забили тривогу

Жителям анексованого Криму загрожують смертельні тропічні хвороби, переносниками яких є комарі.

Переносники вже поширилися вздовж Чорноморського узбережжя, а в майбутньому можуть поширитися на центральну частину РФ. Про це повідомляють "Известия".

За даними російських ЗМІ, загроза поширення тропічних хвороб може бути значно масштабнішою за лихоманку Західного Нілу на Кубані, де захворіло всього сім чоловік. За словами журналістів, якщо комар — переносник смертельної хвороби вкусить хоча б одного туриста, епідемія може охопити цілий регіон.

Криму загрожують смертельні лихоманки commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim

Вчені заявляють, що на узбережжі Чорного моря поширилися популяції двох видів комарів, які переносять лихоманку. На думку фахівців, комахи мігрують на північ через глобальне потепління.

"Це загальносвітова проблема, коли переносники тропічних хвороб, які в принципі не повинні з'являтися на півночі, мігрують в області з відповідними їм температурними умовами. У нас вони розмножилися на півдні", — сказав провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та біохімії Інституту Марциновського Олександр Лукашев.

Вчені підкреслюють, що від укусу комарів цих двох видів людина може заразитися, серед іншого, лихоманками Денге, Чикунгунья, Зика і жовтою лихоманкою, причому для цих хвороб характерні смертельна небезпека і швидке поширення.

Також обидва ці види комарів можуть переносити личинок нитчастих хробаків, які викликають серйозні ураження внутрішніх органів у людей і тварин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний курорт Криму накрила небезпечна епідемія. Через велику кількість постраждалих лікарні змушені відмовляти дітям в госпіталізації.

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