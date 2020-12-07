Кримську ялинку назвали трубою в брудозахисному килимі. Фото

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
3,0 т.
Кримську ялинку назвали трубою

Головна новорічна ялинка Криму, встановлена в окупованому РФ Сімферополі викликала масу негативних відгуків і коментарів з боку кримчан.

Кримський блогер RoksolanaToday & Крим в Twitter показав процес монтажу ялинки. Новорічне дерево дуже схоже на згорнутий конусом рулонний газон.

"Мерія" Сімферополя виправдовується і просить нас перестати плюватися в килим на трубі ", – написав блогер.

Крім асоціацій з рулонним газоном користувачі в коментарях робили припущення, що це прихована доменна піч або труба, утеплена ковроліном.

Деякі припустили, що трубу завернули в брудозахисний килимок.

Хтось відзначив, що іграшки на таку ялинку краще вішати всередину.

Один з користувачів назвав новорічну "красуню" йоржиком.

За словами "мера" Сімферополя Олени Проценко, висота конструкції становить 24 метри. Її пообіцяли прикрасити іграшками та гірляндами.

Про вартість "ялинки" і її походження в російській адміністрації Сімферополя нічого не повідомили.

Ялинка в Сімферополі
Процес монтажу ялинки
Кримську ялинку назвали трубою в брудозахисному килимі. Фото
Який рік, така і ялинка
Ялинка із брудозахсного килимка
Навіть Ленін "подофігел" від ялинки
Ялинку назвали йоржиком
Труба, утеплена ковроліном
Як тобі таке, Ілон Маск?

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни Операції Об'єднаних сил, які несуть службу на Приазов'ї в Донецькій області, приготували оригінальний "новорічний подарунок" терористам "ДНР". Вони зібрали імпровізовану святкову ялинку з вибухнули боєприпасів, якими окупанти постійно атакують позиції захисників України.

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