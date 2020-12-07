Кримську ялинку назвали трубою в брудозахисному килимі. Фото

Головна новорічна ялинка Криму, встановлена в окупованому РФ Сімферополі викликала масу негативних відгуків і коментарів з боку кримчан.

Кримський блогер RoksolanaToday & Крим в Twitter показав процес монтажу ялинки. Новорічне дерево дуже схоже на згорнутий конусом рулонний газон.

"Мерія" Сімферополя виправдовується і просить нас перестати плюватися в килим на трубі ", – написав блогер.

Крім асоціацій з рулонним газоном користувачі в коментарях робили припущення, що це прихована доменна піч або труба, утеплена ковроліном.

Деякі припустили, що трубу завернули в брудозахисний килимок.

Хтось відзначив, що іграшки на таку ялинку краще вішати всередину.

Один з користувачів назвав новорічну "красуню" йоржиком.

За словами "мера" Сімферополя Олени Проценко, висота конструкції становить 24 метри. Її пообіцяли прикрасити іграшками та гірляндами.

Про вартість "ялинки" і її походження в російській адміністрації Сімферополя нічого не повідомили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни Операції Об'єднаних сил, які несуть службу на Приазов'ї в Донецькій області, приготували оригінальний "новорічний подарунок" терористам "ДНР". Вони зібрали імпровізовану святкову ялинку з вибухнули боєприпасів, якими окупанти постійно атакують позиції захисників України.