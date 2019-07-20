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Кримський міст: у мережі показали разючу відмінність очікування і реальності

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У мережі опублікували свіжі фото Кримського моста і порівняли їх із проектним зображенням 2015 року, показавши разючу відмінність очікування і реальності.

Відповідні знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%. Так, на фото видно, що в реальності міст абсолютно порожній.

"Мільйони задоволених, які відпочили їдуть в Лаптеландію, додому ... мільярди, звичайно, поспішають їм на зміну!" – із сарказмом прокоментувала блогер.

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Кримський міст

Кримський міст

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Кримський міст у реальності

Кримський міст у реальності

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Разом з тим, проектна картинка виглядала набагато більш оптимістично – з безліччю машин, прорахованою пропускною спроможністю моста і високою швидкістю – в надії на те, що він буде користуватися великою популярністю.

"А так це виглядало в проектному мультику 2015. Різниця як би візуально є. Між фантазіями і економічним змістом. Але тут інше скріпи, попил і оборонка. Плюс блок українському судноплавству, а їздюки-туристи, то таке", – написала блогер.

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Кримський міст у проекті

Кримський міст у проекті

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
уже даже Цензор до ентой "блогерши" Роксоланы не опускается, а Обоз всё тащит это д?рьмо и тащит))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
https://youtu.be/XNfmAFxI7Eg Вчерашнее видео!!!!))))))))))
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Какая упорная кастрюля, я в восхищении!
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