Кримський міст: у мережі показали разючу відмінність очікування і реальності

У мережі опублікували свіжі фото Кримського моста і порівняли їх із проектним зображенням 2015 року, показавши разючу відмінність очікування і реальності.

Відповідні знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%. Так, на фото видно, що в реальності міст абсолютно порожній.

"Мільйони задоволених, які відпочили їдуть в Лаптеландію, додому ... мільярди, звичайно, поспішають їм на зміну!" – із сарказмом прокоментувала блогер.

Кримський міст Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Кримський міст у реальності Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Разом з тим, проектна картинка виглядала набагато більш оптимістично – з безліччю машин, прорахованою пропускною спроможністю моста і високою швидкістю – в надії на те, що він буде користуватися великою популярністю.

"А так це виглядало в проектному мультику 2015. Різниця як би візуально є. Між фантазіями і економічним змістом. Але тут інше скріпи, попил і оборонка. Плюс блок українському судноплавству, а їздюки-туристи, то таке", – написала блогер.

Кримський міст у проекті Twitter RoksolanaToday & Крим25%

А так це виглядало в проектному мультику 2015.Разніца як би візуально есть.Между фантазіями і економічним змістом. Але тут інше

скріпи, попив і оборонка.Плюс блок українському судноплавству

а їздюки-туристи то таке ... pic.twitter.com/QzCZEUeIqR - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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