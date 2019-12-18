Кримський міст: окупанти заявили про нове свавілля

Російські окупанти в Криму заявили про завершення будівництва залізничної частини Кримського моста.
Про це заявили в Ростехнадзорі. Там підтвердили технологічну готовність частини моста.
"Висновок про відповідність засвідчує – об'єкт побудований і відповідає проєктній документації. Будівництво залізничної частини Кримського моста офіційно завершено", – сказано в повідомленні окупантів.
Окупанти заявили, що добудували ж\д частину Кримського моста
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Відзначимо, що напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількость військових.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.
16 травня по ній запустили рух.
В "Кримської залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту в грудні 2019 року.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які курсували з Москви до Сімферополя і назад.
Пізніше мережа висміяла запуск порожніх поїздів на Кримському мосту.
Кримчани розповідають, що на мосту через Керченську протоку в Криму вже з'явилися "залатані" ділянки дороги. Вони опублікували в соцмережах фотодокази.
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