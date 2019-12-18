Кримський міст: окупанти заявили про нове свавілля

Російські окупанти в Криму заявили про завершення будівництва залізничної частини Кримського моста.

Про це заявили в Ростехнадзорі. Там підтвердили технологічну готовність частини моста.

"Висновок про відповідність засвідчує – об'єкт побудований і відповідає проєктній документації. Будівництво залізничної частини Кримського моста офіційно завершено", – сказано в повідомленні окупантів.

Окупанти заявили, що добудували ж\д частину Кримського моста "24"

Відзначимо, що напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількость військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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