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18 грудня • оновлено в 17:22
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Кримський міст: окупанти заявили про нове свавілля

1.7т
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Російські окупанти в Криму заявили про завершення будівництва залізничної частини Кримського моста.

Про це заявили в Ростехнадзорі. Там підтвердили технологічну готовність частини моста.

"Висновок про відповідність засвідчує – об'єкт побудований і відповідає проєктній документації. Будівництво залізничної частини Кримського моста офіційно завершено", – сказано в повідомленні окупантів.

Окупанти заявили, що добудували ж\д частину Кримського моста

Окупанти заявили, що добудували ж\д частину Кримського моста

"24"

Відзначимо, що напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількость військових.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Крим Новини Криму
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраинская биомасса бесится от бессилия, на фоне дегродации свидомитого гадюшника.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Поздравляю братскую Украину с сим событием! Ура, товарисчи!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы стали забывать и путать русские слова и выражения. Понятия беспредел, истерика, паника, подлость и пр. для папуасов красиво звучат, но применять их в нужное время и в нужном месте одичалые уже не умеют. Бе-бе-бе, бггггага и подобное невнятное мычание для селючачьих и рагулячьих челюстей более привычны и доступны.
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