Кримські татари можуть не погодитися на обмін полоненими: Джемілєв назвав умову

Кримські татари можуть відмовитися брати участь в майбутньому обміні полоненими, якщо дізнаються, що їх змінюють "на бандитів".

Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв, передає пресслужба політсили.

Джемілєв додав, що списки на обмін вже готові, але зараз Росія просто не веде розмов про це. За його словами, обміняти потрібно в першу чергу тих кримських татар, які засуджені російською окупаційною владою на великі терміни

Кримські татари можуть відмовитися від обміну полоненими

"Нам передали список зі Служби безпеки України на затвердження. І незабаром вони за всяку ціну все ж планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно перш тих, у кого найбільші терміни, наприклад 17-18 років, і за станом здоров'я", – сказав він.

Він зазначив, що вів розмови про включення кримських татар в списки з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денисовою.

"Вона говорила: "Звичайно, включимо". Але я повинен сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там досить ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися. Ось ми з допомогою Ердогана звільнили Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Ердоган нам говорив, що попросив Путіна звільнити їх, а потім з'ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ. І ось Умеров і Чийгоз кажуть: "Якби ми знали, що такою ціною, ми б не звільнялися", – зазначив Джемілєв.

Нагадаємо, 1 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком. На зустрічі вони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб в форматі "всіх на всіх", про який домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 людини.

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