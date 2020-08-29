Кримчанин закликав Україну не подавати ні відра води в окупований Росією півострів

Корінний житель Криму закликав Україну не подавати ні відра води на окупований Росією півострів. Він запитав у людей, які вважають це негуманним, про що вони думали, коли анексували територію.

В ефірі радіо "Крим.Реалії" чоловік нагадав, що Росія обіцяла побудувати опріснювальні станції, але цього так і не відбулося (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кримчанин вважає, що окупанти самі повинні везти собі воду з Дону або зробити обіцяне.

"Добрий вечір, я з анексованого Криму. Я тут проживаю вже 50 років. Я сам з України, я люблю і ціную України, і Крим – це Україна. Де-юре – Україна, де-факто – це окупація. Я вам скажу – ніякої води окупантам! Окупант на початку говорив: "ми вам опріснювальні станції поставимо, ми вам зробимо! Ми вам зробимо Арабські Емірати". Так нехай роблять! Нехай менше крадуть і нехай зроблять. Ніякої води, ні відра води ні в якому разі! Нехай все засихає і висихає, нехай окупант везе з Дону воду собі. Ні в якому разі!" – сказав він.

"Ті, хто задає ці питання, а вони подумали, коли вони анексували і окупували Крим? Коли вони відібрали в іншого народу ось це все? Крим згідно із законом належить Україні. Вони думали про це? Їм треба було думати раніше, ніж окупувати. Вони знали, що вода – це проблема? Ніякої води, нічого! Нехай буде, як буде. Нехай поставлять опріснювальні станції, нехай менше крадуть і забезпечать як годиться", – додав кримчанин.

Дзвінок з Криму: кримчанин просить не давати воду в Крим pic.twitter.com/u1mH5lLDMD - Крим.Реаліі (@krymrealii) August 28, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, нестача прісної води в анексованому Росією Криму пов'язана зі збільшенням кількості військових баз РФ на півострові. Таку заяву зробив актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв.

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