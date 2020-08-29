Кримчанин – про подачу Україною води на півострів: жодного відра окупантам!

Кримчанин застеріг Україну від подачі води на півострів.
Житель окупованого Росією Криму закликав Україну не подавати воду на півострів.
Він спеціально додзвонився в ефір програми "Крим. Реалії" і запропонував, щоб окупанти самі подбали про водопостачання анексованої території (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"Я з анексованого Криму. Я тут проживаю вже 50 років. Я сам з України, я люблю і ціную Україну, і Крим – це Україна, де-юре – Україна, де-факто – це окупація. Я вам скажу – жодної води окупантам!" – підкреслив він українською мовою.
Також кримчанин нагадав, що в 2014 році росіяни обіцяли, що встановлять станції з опріснення морської води і зроблять з півострова аналог Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Нехай менше крадуть і нехай зроблять. Ніякої води, ні відра води, ні в якому разі! Нехай все засихає і висихає, нехай окупант везе воду з Дону собі", – заявив кримчанин.
Він підкреслив, що окупантам потрібно нагадати про їхні обіцянки зробити Крим райським куточком і вирішувати питання власними силами.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" в окупованому Росією Криму через нібито нестачі води не існує. Він підкреслив, що проблему водопостачання військових об'єктів повинна вирішувати "влада" анексованого півострова, підконтрольна Росії, а для населення води вистачить.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голова української делегації в Мінській ТКГ Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб окупованого Криму.
Зі свого боку голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".
За відновлення подання води в Крим виступав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на півострові живуть українці, яких не можна кидати.
Згодом очільник уряду вкотре наголосив, що Україна готова забезпечувати людей в окупованому Росією Криму прісною водою в разі гуманітарної катастрофи на півострові.
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