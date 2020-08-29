Кримчанин – про подачу Україною води на півострів: жодного відра окупантам!

Житель окупованого Росією Криму закликав Україну не подавати воду на півострів.

Він спеціально додзвонився в ефір програми "Крим. Реалії" і запропонував, щоб окупанти самі подбали про водопостачання анексованої території (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я з анексованого Криму. Я тут проживаю вже 50 років. Я сам з України, я люблю і ціную Україну, і Крим – це Україна, де-юре – Україна, де-факто – це окупація. Я вам скажу – жодної води окупантам!" – підкреслив він українською мовою.

Також кримчанин нагадав, що в 2014 році росіяни обіцяли, що встановлять станції з опріснення морської води і зроблять з півострова аналог Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Нехай менше крадуть і нехай зроблять. Ніякої води, ні відра води, ні в якому разі! Нехай все засихає і висихає, нехай окупант везе воду з Дону собі", – заявив кримчанин.

Він підкреслив, що окупантам потрібно нагадати про їхні обіцянки зробити Крим райським куточком і вирішувати питання власними силами.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" в окупованому Росією Криму через нібито нестачі води не існує. Він підкреслив, що проблему водопостачання військових об'єктів повинна вирішувати "влада" анексованого півострова, підконтрольна Росії, а для населення води вистачить.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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