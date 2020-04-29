"Страшніше вірусу": кримчани забили тривогу через повне зневоднення півострова

Жителі окупованого Росією Криму заявили про плачевну ситуацію з водою на півострові.

Вони відзначають, що ознаки прийдешньої посухи видно по всьому Криму і "це буде страшніше вірусу". Це визнають і самі окупанти, пише "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Так, голова так званої "адміністрації Сімферополя" Олена Проценко закликала жителів міста берегти воду.

"Ситуація дуже складна. Приховати неможливо, що водосховища дрібніють і ця проблема існує. Я звертаюся зараз до жителів нашого міста: берегти максимально і цінувати такий потрібний і дорогий ресурс на сьогоднішній день", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" анексованого Росією Криму сподівається, що запасів води на півострові вистачить до середини літа. Вони розраховують на дощі, які повинні поповнити водосховища. Але в цьому випадку транспортувати воду по півострову немає можливості – Північно-Кримський канал на території півострова руйнується.

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