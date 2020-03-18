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18 березня • оновлено в 16:04
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Кримчани поскаржилися на життя через 6 років після крадіжки півострова

2.2т
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Жителі анексованого Росією шість років тому Криму, заявили, що за ці роки стали другосортними людьми і для України, і для РФ.

Про це пише The Insider Russia. Там зазначили, що кримчан – людей різного віку, національності та політичних поглядів – розпитали про те, як відтоді змінилася їхні життя.

"В Україні ми зрадники, адже залишилися в анексованому Криму. В Росії – нахлібники, адже на Крим виділяють величезну кількість грошей. Перетинаючи кордон, відчуваєш себе злочинцем, хоча нічого не порушував", – передає слова жителів півострова видання.

Кримчани поскаржилися на життя в окупації

Кримчани поскаржилися на життя в окупації

Наприклад, мешканка Сімферополя заявила, що до анексії політикою майже не цікавилася, з правоохоронною системою не стикалася і громадською діяльністю не займалася. А вболівати і переживати за країну її змусили політичні та суспільні зміни в Україні в кінці 2013 року, події ж на Євромайдані взагалі розбудили віру в державу і народ, а також надію.

"Але анексія фактично перекреслила моє життя. Російський аусвайс" я не отримувала. Без нього в Криму у людини ніяких прав немає. На хорошу роботу я офіційно влаштуватися не можу. Заробіток – ситуативний і тільки в конверті, без будь-яких гарантій лікарняного і тощо. Банківську картку оформити не можу, переклад отримати теж. Продати-купити житло, оформити землю, договір на комунальні послуги, будь-яку довідку від держустанови і навіть лист на пошті – все стає проблемою", – розповіла Ірина.

Розклад поїздів на табло залізничного вокзалу в Сімферополі

Розклад поїздів на табло залізничного вокзалу в Сімферополі

theins.ru

За її словами, у тих, хто не має російського паспорта – немає пенсії, медичного полісу. В результаті від якихось речей людям доводиться свідомо відмовлятися, в інших випадках – просити допомогу у родичів або друзів.

Вона підкреслила, що з кожним роком до Криму приїжджає все більше росіян, проте "ставка робиться на кадри з материка – їм всеі преференції".

"Їх підтримують фінансово і просувають на керівні пости. Знаю, що в Судаку будують школу і вже привезли десять людей за програмою "Земський учитель", дають по мільйону підйомних на людину. Трасу "Таврида" теж будують тільки привізні фахівці. У нас тепер величезна кількість силовиків і військових. Наприклад, у Сімферополі, Джанкої будують окремі ЖК для силового блоку – для співробітників ФСБ, Центру "Е", прикордонників ", – додала Ірина.

Газетний кіоск у Сімферополі

Газетний кіоск у Сімферополі

theins.ru

Водночас ЗМІ зазначає, що місцеве населення на півострові фактично видавлюють за допомогою різних важелів: відсутністю заробітків, переслідуваннями, відбувається "тиха депортація".

"Все українське тепер фактично під забороною: громадянство, мова, церква, освіта. Формально нічого незаконного в цьому начебто й немає, але забороняється під будь-яким надуманим приводом", – переконує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня виповнюється рівно 6 років з дня анексії Росією Криму. Так, саме цього дня президент Росії Володимир Путін підписав відповідний договір із представниками влади Криму і Севастополя. Як живе півострів через шість років після анексії – читайте в нашому матеріалі.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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