Кримчани показали іржаву рідину, яка тече з кранів. Фото

У Криму з кранів тече іржава вода.

В анексованому Росією Криму з кранів продовжує текти іржава рідина замість води.

Кримський блогер @KrimRt опублікував фото від жителів Сімферополя з водою жовтого кольору.

"Тут громадян України окупант витруює! Порушуючи міжнародні закони! Сімферополь", – написав він.

За словами блогера, в такий спосіб порушується Женевська конвенція 1949 року "про захист цивільного населення під час війни".

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Twitter @KrimRt

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна влада Криму обмежила водопостачання для жителів півострова. Вони ж скаржаться на низьку якість питної води та непослідовність у діях і заявах чиновників.

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