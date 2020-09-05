Кримчани показали іржаву рідину, яка тече з кранів. Фото

У Криму з кранів тече іржава вода.
В анексованому Росією Криму з кранів продовжує текти іржава рідина замість води.
Кримський блогер @KrimRt опублікував фото від жителів Сімферополя з водою жовтого кольору.
"Тут громадян України окупант витруює! Порушуючи міжнародні закони! Сімферополь", – написав він.
За словами блогера, в такий спосіб порушується Женевська конвенція 1949 року "про захист цивільного населення під час війни".
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Скрин Twitter
Скрин Twitter
Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна влада Криму обмежила водопостачання для жителів півострова. Вони ж скаржаться на низьку якість питної води та непослідовність у діях і заявах чиновників.
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