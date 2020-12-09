Кримчани оприлюднили фото висохлого водосховища, що живило Сімферополь

Таша Адамович Суспільство 03:00, 9.12.2020

У мережі з'явилися фото фактичного пересохлого Аянського водосховища в окупованому Криму – від нього майже повністю залежить водопостачання Сімферополя.

Світлини опублікувала у Twitter користувачка з ніком RoksolanaToday&КримUA. На них видно, що від колись повноводної та дуже красивої водойми майже нічого не залишилося (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Аянське водосховище. Сімферополь звідси "пив". Ну що – усе, сушіть весла, заверніться в простирадла й повзіть на Абдал (основне кладовище Сімферополя. – Ред.)..., балалайки. Ну а жити хочете – за міст. Там річки у вас, озера тощо... Не уявляю навіть, що МИ переживемо перед поверненням в Україну", – йдеться в підписі до фото.

Що відомо про Аянське водосховище?

  • Розташоване біля плато Чатир-Даг за 30 км від Сімферополя.

  • Його живить річка Аян і велике карстове джерело.

  • Побудовано в період із 1927-го по 1956 рік.

  • Основне завдання – створення запасів прісної води для Сімферополя й Салгирської долини.

  • Розміри водосховища колись становили: довжина – 1 500 м, ширина – 500 м, найбільша глибина – 24,5 м.

  • Нині водойма майже висохла.

Таким раніше було Аянське водосховище
of-crimea.ru
Це було одне з найкрасивіших місць Криму
of-crimea.ru
Таким воно було з висоти пташиного польоту
of-crimea.ru
Нині від водойми нічого не залишилося
Twitter RoksolanaToday&КримUA
Водосховище майже висохло
Twitter RoksolanaToday&КримUA
Допис про стан Аянського водосховища в окупованому Криму
Twitter RoksolanaToday&КримUA

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Сімферополі окупованого Росією Криму забили на сполох через постійну проблему – відсутність води. Жителі повідомили, що запасів в Аянському водосховищі залишилося приблизно на тиждень (станом на 8 грудня).

Такої критичної ситуації ще не було, визнав керівник представництва громадянського руху "Ми Діти Росії" на окупованому півострові Марат Ібрагімов.

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