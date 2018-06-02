Кримчани масово залишають півострів: названі цифри

Щороку 2-3 тисячі жителів анексованого Росією Криму залишають півострів.

Про це повідомив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі, передає "Укрінформ" .

"Є люди, які на постійно виїжджають із Криму, є кількість населення, яка повертається... Я не хочу бути неправдивим, але якщо говорити про 2 - 3 тис. людей на рік, то це може бути близько до істини", - сказав він.

За словами чиновника, даний процес має складову, яка останнім часом не змінилася.

"Динаміка в тому, що все ж таки сальдо тих, хто виїжджає з Криму, є більшим (ніж тих переселенців, які згодом знову повертаються на півострів - ред.)", - сказав Куркчі.

Перший заступник міністра додав, що кількість внутрішніх переселенців з Донбасу в інші регіони України залежить від бойових дій.

"Взагалі-то феномен переселення і динаміка цих міграційних процесів, якщо говорити про Донецьку і Луганську області, залежать від інтенсивності бойових дій. Якщо ми говоримо про загострення ситуації по лінії зіткнення, то, звичайно, найближчим часом кількість людей, які будуть виїжджати з метою забезпечити безпеку для своєї родини, вона буде збільшуватись", - зазначив Куркчі.

Чиновник повідомив, що в Донецькій і Луганській областях дуже велика постійна міграція населення в обох напрямках. Крім того, багато переселенців не реєструються за новим місцем проживання.

Куркчі також додав, посилаючись на структури ООН, що число внутрішніх переселенців в Україні становить приблизно 1,5 млн осіб.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, згідно з даними моніторингу, 11% сімей переселенців змушені обмежувати витрати на харчування, а 33% сімей доходів вистачає тільки на їжу.