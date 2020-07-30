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Кримчан більше дратують росіяни, ніж українці: жителів півострова дорікнули "мостами" та "грошима"

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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Росіяни більше дратують кримчан, ніж українці

Росіяни більше дратують кримчан, ніж українці. Фото kp.ru.

Жителів анексованого Росією Криму більше дратують російські туристи, ніж українські.

Такий результат показало опитування, проведеного в одному з пабліків Євпаторії в соціальних мережах. Це обурило деяких росіян, які звинуватили мешканців півострова у невдячності, проте їх поставили на місце.

Так, 62,49% тих, хто проголосував вказали, що їх дратують туристи з Росії. При цьому всього 19,88% респондентів вибрали українців.

У соцмережах провели голосування про те, які туристи більше дратують кримчан

У соцмережах провели голосування про те, які туристи більше дратують кримчан Twitter RoksolanaToday&Крим

"Росіяни дратують? Мости не дратують? Гроші, які вони вам щастить, чи не дратують? Ось після таких опитувань росіяни і не їдуть до Криму", – написала користувач соцмережі Юлія Самохвалова.

Її думка підхопили і інші: "Ми звикли працювати, а вони ні", "Звикайте до російськими цінами і звикайте працювати".

Жителі Криму відповіли на такі звинувачення: "Які мости? Якщо той самий, єдиний, то від нього ані холодно, ані спекотно. Особисто мені все одно, є він там чи ні. Гроші мені теж не везуть, зате гонор і претензії до всіх".

Росіяни обурилися таким голосуванням і отримали відповідь

Росіяни обурилися таким голосуванням і отримали відповідь Twitter RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, пляж в селищі Поповка в анексованому Росією Криму, де раніше проводився відомий фестиваль "Казантип", виявився майже повністю порожнім, незважаючи на розпал сезону.

УкраїнаАнексія Криму
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