Аномально тепла і безсніжна зима, відсутність дощів навесні призвели до того, що запаси води Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.

Кримчани тепер можуть легко прогулятися по дну Сімферопольського водосховища, а саме воно більше нагадує потріскану землю в пустелі.

Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Вода пішла

Окупаційна влада Криму визнає, що води там вистачить хіба що до середини літа. Вона вже планувала запровадити спеціальний тариф на воду для 6 міст півострова: Керчі, Алушти, Євпаторії, Саків, Феодосії, Судака. Суть його в тому, що чим більше кримчани використовують води, тим більше за неї платять. Але через коронавірус "влада" свої наміри відклала.

Зараз кримські водосховища виглядають, мов місячна пустеля, – можна спокійно гуляти по дну.

Такий вигляд має дно водосховища Youtube Zair Bakkal

Водойми обміліли Youtube Zair Bakkal

За даними кримських водоканалів, сумарний запас животворної вологи у водосховищах становив 113,7 млн кубів, це на 98 млн менше за норму.

"Я такого ще не пам'ятаю. Були посухи, але не до такої міри, щоб до середини водосховища можна було дійти пішки. Рівень води падає і в колодязях. Улітку не буде чим поливати городи, а без них ми не проживемо", – скаржиться мешканець Сімферополя Микола.

Кримський блогер Заїр на своєму каналі в YouTube повідомляє, що на початку березня їздив до Сімферопольського водосховища.

"Побачене мене вразило. Величезні площі, на яких були мільйони кубометрів води, висохли. По дну можна гуляти. Сімферопольське і Партизанський водосховища зникають на очах", – описує свої враження Заїр.

Сімферопольське водосховище у кращі часи Youtube Zair Bakkal

Сімферопольське водосховище нині Youtube Zair Bakkal

Бити на сполох із приводу зникнення води почав і директор відомого парку левів "Тайган" Олег Зубков, який у 2014 році зрадив Україну та відкрито перейшов на бік окупаційної влади півострова.

Правда, Зубков запропонував дивний вихід із ситуації.

"У водосховищах Криму зараз критично малий запас води. Вважаю, що не можна зволікати із запровадженням режиму надзвичайного стану, щоб зменшити наслідки посухи. Наприклад, у Білгородському водосховищі лишилося 8 млн кубів води, і щомиті з нього відбувається скидання 2,5 куба води в Північно-Кримський канал. Це означає, що вода закінчиться до кінця травня – початку червня. І що буде із забезпеченням нею Керчі, Судака, Феодосії, селищ східного Криму? Мені здається, вже сьогодні потрібно оголосити режим НС і призупинити подачу води з водосховища з водосховищ споживачам. Зараз міста мають хоч якісь запаси у прилеглих невеликих штучних водоймах, а в магазинах багато бутильованої продукції. Нині не йдеться про порятунок сільського господарства, воно буде просто віддано на поталу стихії. Важливо забезпечити населення Криму", – написав у Facebook Зубков.

Facebook Олега Зубкова

Facebook Олега Зубкова

А туристи публікують фото Великого каньйону Криму. На Facebook-сторінці Krymangup пишуть, що побували там на початку квітня. "В цей час у Великому каньйоні потік води несе колоди і вивертає камені. А тепер дно каньйону має ось такий вигляд", – сказано у описі.

Великий каньйон обмілів Facebook Krymangup

Великий каньйон. Там, де була вода Facebook Krymangup

Запасаються водою і сперечаються через джерела

Мешканці півострова запасаються водою ще з весни. У багатьох на городах стоять великі бутлі та діжки, куди набирають воду для поливу рослин.

"Набираємо вночі, коли ще напір води є. Намагаємося накопичене використовувати й відразу ж поновлювати. Гадаю, через місяць води вже не буде взагалі. Торік теж посуха була, у мене загинули огірки", – скаржиться мешканка Партеніта Ольга Миколаївна.

На городах Партеніта Facebook Андрія Яркова

Дехто вже переселяється в інші місця, де хоча б є свердловини і можна качати воду.

Через це на півострові розпалюються цілі війни. У Бахчисарайському районі мешканці чотирьох сіл не можуть поділити джерела. Раніше для поливання городів вони використовували дві технічні водойми. Але у них їх забрали підприємці, які облаштували там зону відпочинку і пропонують риболовлю.

А ось два джерела, з якого бере воду одне село, тепер доведеться розділити на чотири населені пункти. І мешканців ближнього села це не влаштовує. Люди готові піти на що завгодно, аби тільки не втратити чисту воду.

Зазвичай пагорб, що видніється зараз за спиною блогера, являє собою острів посеред Сімферопольського водосховища, вузеньким перешийком сполучений з берегом. Тепер це частина берега Youtube Євгена Щептинського

У Сімферополі дачникам воду подаватимуть за графіком – лише дві години на день. Люди шукають вихід і пропонують використовувати свердловини – законсервовані та неробочі, щоб якось пережити посушливе літо.

Місцевим мешканцям вистачило б із надлишком

Ексдепутат Верховної Ради й ексвіце-прем'єр Республіки Крим Андрій Сенченко вважає, що для корінних жителів півострова води досить.

"Я не беру до уваги російських військових і колонізаторів із російської глибинки, які туди наприїжджали, і тих, ким півострів наразі заселили. Я кажу про українських громадян, які там живуть. Їх 2 мільйони. Є офіційна норма фізіологічного споживання води на людину. Наприклад, для Краснодарського краю РФ це 48 кубічних метрів на рік. Цього вистачає на приготування їжі, прийняття ванни, умивання, для санвузла, прибирання. Округляємо, нехай буде 50 кубів", – говорить OBOZREVATEL Сенченко.

Річка, що впадає у водосховище, перетворилася на струмочок Youtube Євгена Щептинського

Він підраховує: в середньому поверхневі стоки, такі як дощ і сніг, дають Криму 1 млрд кубів води на рік, у посушливі роки – 900 млн. Підземні води, якщо раціонально бурити свердловини, можуть дати до 500 млн кубів на рік. Разом це 1,5 млрд кубів води на рік – у 15 разів більше від потреби для людей.

"Але щоб воду збирати, окупантам необхідно вкладати гроші: будувати водопроводи, очисні споруди. Вони цього робити не хочуть. Вони економлять на мешканцях Криму, їм ліпше витрачати гроші на війну", – вважає Сенченко.

Колаж

Також замість того, щоб раціонально бурити свердловини залежно від потужності підземних пластів, так звана влада Криму і військові бурять їх лише у 2-3 місцях. "Там, де можна було отримати 500 кубів води, отримують 200. У результаті відбувається засолення грунту", – говорить Сенченко.

Він вважає – якщо Україна погодиться подати воду на півострів, окупанти в Криму залишаться надовго. А заощаджені кошти вони знову витрачатимуть на війну з Україною.