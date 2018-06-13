Крим залишився без світла і зв'язку: названа причина

Територія анексованого Росією Криму могла залишитися без електрики та мобільного зв'язку через аварію на підстанції "Тамань".

За даними агентства "Кримінформ" , півострів був відключений від енергопостачання близько 15:25. Цю інформацію підтвердили два джерела в підприємствах телекомунікаційної сфери Криму.

"Весь Крим і Севастополь знеструмлені. Лежить все. У причинах розбираємося", - сказав співрозмовник агентства.

За однією версією, причиною блекаута стала аварія на підстанції "Тамань".

У той же час джерело агентства вважає, що аварійне відключення відбулося на енергомосту з Кубані до Криму.

На своїй сторінці в Facebook так званий глава Криму Сергій Аксьонов написав, що електрика з'явиться через 3 години. Він також підтвердив версію про те, що причиною стали стрибки напруги на підстанції "Тамань", де спрацювала протиаварійна автоматика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знеструмлено весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, зупинилися тролейбуси.