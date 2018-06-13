"Крим залишиться з Росією": Гордон заявив про перевагу Путіна

Глава РФ Володимир Путін заради збереження окупованого Криму в складі Росії готовий піти з Донбасу і Сирії.

Таку заяву зробив український журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "112 Україна", висловивши переконання, що Путін за багатьма параметрами перевершує європейських політиків.

"Путін взяв карти, козирів набрав трошки, щоб прибрати напругу і залишити собі Крим. Тобто завдання-максимум - Крим зберегти в складі Російської Федерації. Мовляв, це відтепер для Москви питання, яке не обговорюється, "але ми віддаємо Донбас, віддаємо Сирію, а ви знімайте все санкції". І як ніби нічого не було!" - сказав Гордон.

Журналіст упевнений, що Європа готова на подібну угоду Путіна. За його словами, главу РФ зараз здатні зупинити тільки США.

"Європа сьогодні готова радісно кинутися в обійми Путіна ... Давайте згадаємо 1938-1939 роки (напередодні Другої світової війни. - Ред.), Все потім буде так само. Дай бог, щоб без таких жертв. Нічого нового. Вони завжди (не буду погане слово говорити) виторговували дрібні інтереси, не думали про стратегію, думали тільки про миттєве, тимчасове. У результаті завжди програвали", - сказав він.

"Путін - гравець більш широкого плану, він перевершує за інтелектуальним рівнем, за глобальністю, за внутрішнім наповненням і Меркель (канцлер Німеччини. - Ред.), і Макрона (Президент Франції. - Ред.). Він розмовляє з ними в тому тоні, в якому вважає за потрібне. Єдині, хто його можуть сьогодні зупинити - це США, які теж не в захваті від Європи", - вважає журналіст.

Гордон підкреслив, що зняття санкцій і збереження Криму - завдання-мінімум для Путіна, але висловив надію, що цього все ж не відбудеться, оскільки тоді "зруйнується вся світова конструкція".

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Гордон зробив скандальну заяву про Другу світову.