За роки окупації Криму Росія переселила на український півострів сотні тисяч громадян своєї держави.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв.

"Відбувається масове заселення півострова громадянами РФ. У звіті генсека ООН за минулий рік зазначено, що за 5 років окупації вони переселили 140 тисяч росіян, але насправді в кілька разів більше. Зрозуміло, відбувається русифікація, хоча Путін із пропагандистською метою ще у 2014 році ухвалив закон про так звану реабілітацію народів Криму, але все відбувається з точністю навпаки", – розповів нардеп.

"Антикримськотатарський психоз на найвищому рівні, навіть набагато вищий, ніж було за радянської влади. І найтрагічніше те, що народ, який через понад півстоліття після геноциду 44-го року нарешті повернувся на батьківщину і почав відновлювати своє національне життя, зараз знову змушений залишати рідну землю. Народ, який стільки років боровся проти тоталітарного режиму, за демократію, тепер знову опинився під режимом, який навіть гірше за радянський", – зазначив Джемілєв.

Повне інтерв'ю з Джемілєвим читайте на OBOZREVATEL вранці в понеділок, 18 травня.

Мустафа Джемілєв

Як писав OBOZREVATEL, напередодні МЗС України закликав міжнародне співтовариство зупинити репресії Росії на окупованих українських територіях. Дипломати також нагадали про мільйони людей, що стали жертвами диктаторів СРСР.