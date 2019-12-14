Крим "загинається": з'явилося реальне відео з окупації

Жителі Криму зізналися в економічному занепаді, який настав після анексії півострова Росією.

Місцеві зняли на відео повністю зруйнований окупантами один із цехів молокозаводу в Євпаторії. Ролик опубліковано в Twitter "Кримська Жужелиця" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Процвітання в гавані. Раніше тут виробляли смачні молочні продукти, але завод було закрито. Тепер завдяки рашистським "визволителям" на полицях супермаркетів є масло i сир з пальмової олії, набагато смачніші, корисніші і більш поживні", – іронічно підкреслили у сообщении.

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму twitter.com/crimea2042

Як зазначив автор відео Василь Самойлов, територія заводу, розташованого в самому центрі міста, перебуває у запустінні з 2014-го року. Водночас її все ще контролює охорона з собаками.

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму twitter.com/crimea2042

"Процвітання, як і на одній території", "Окупована...Через 4-5 років не впізнаєте Крим! Кому ж хотілося гроші вкладати в незрозуміло що", "В Криму питної води немає в більшості північних та східних районів, то звідки взятися молоку?! Ще хтось розповів би, на якій сировині працює Джанкойський молокозавод!", Продавайте свою продукцію в Європу... Чи вона у вас не конкурентоспроможна?" – прокоментували кадри користувачі.

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму twitter.com/crimea2042

Скріншот twitter.com/crimea2042

Скриншот twitter.com/crimea2042

Окупована Євпаторія. Процвітання в гавані. Ранее тут віроблялі смачні молочні продукти, но завод Було Закрито. Тепер Завдяк рашістськім "визволителям" на поліцію супермаркетів є масло i сир з пальмової Олії, набагато смачніші, корісніші и більш пожівні. https://t.co/PzWf5rIHpX pic.twitter.com/RbyLMNeRoD - Кримська Жужелиця (@ crimea2042) 13 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Керчі в анексованому Криму поскаржилися на забруднене Чорне море, яке покрилося маслянистими плямами.

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