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14 грудня • оновлено в 11:53
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/ Суспільство

Крим "загинається": з'явилося реальне відео з окупації

2.1т
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Жителі Криму зізналися в економічному занепаді, який настав після анексії півострова Росією.

Місцеві зняли на відео повністю зруйнований окупантами один із цехів молокозаводу в Євпаторії. Ролик опубліковано в Twitter "Кримська Жужелиця" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Процвітання в гавані. Раніше тут виробляли смачні молочні продукти, але завод було закрито. Тепер завдяки рашистським "визволителям" на полицях супермаркетів є масло i сир з пальмової олії, набагато смачніші, корисніші і більш поживні", – іронічно підкреслили у сообщении.

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Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Як зазначив автор відео Василь Самойлов, територія заводу, розташованого в самому центрі міста, перебуває у запустінні з 2014-го року. Водночас її все ще контролює охорона з собаками.

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

"Процвітання, як і на одній території", "Окупована...Через 4-5 років не впізнаєте Крим! Кому ж хотілося гроші вкладати в незрозуміло що", "В Криму питної води немає в більшості північних та східних районів, то звідки взятися молоку?! Ще хтось розповів би, на якій сировині працює Джанкойський молокозавод!", Продавайте свою продукцію в Європу... Чи вона у вас не конкурентоспроможна?" – прокоментували кадри користувачі.

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Скріншот

Скріншот

twitter.com/crimea2042

Скриншот

Скриншот

twitter.com/crimea2042

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Керчі в анексованому Криму поскаржилися на забруднене Чорне море, яке покрилося маслянистими плямами.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
видео
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну что, cыкyны-cкакyны, успели просмаковать фразу об развале Россией Крыма? А теперь вишенка на торт: Это фотки 2016 года. Именно тогда руководство приняло решение, что государство не будет выделять деньги на восстановление этой рухляди, которое кстати? принадлежит частному лицу, а не государству. И что выгоднее построить новое современное предприятие, чем восстанавливать эти руины. Заметка в новостях Крыма от 08.06.2016 года https://crimeapress.info/molokozavod-v-evpatorii-ne-podderzhat/ Ну что ж дeбилы, можете скaкать дальше.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Строит свои умозаключения на видео заброшенного предприятия снятого неизвестно когда и неизвестно кем это уже не "ниже плинтуса", это хуже и позорнее, но есть "смягчающее обстоятельство" - это укр.Сми
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кирик вадим
кирик вадим
Евпаторийский молокозавод закрылся в сентябре 2014 года из за долгов по зарплате Так что не нужно лгать про Украину, якобы он закрылся до 2014 года
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