День кримського спротиву російській окупації в Україні проводиться щорічно 26 лютого. Цього дня кримські татари та проукраїнські активісти завадили Росії зберегти видимість законності анексії півострова.

Чому саме 26 лютого вважається переломним у сучасній історії українського півострова – у матеріалі OBOZREVATEL.

Мітинг 26 лютого

Мітинг 26 лютого

25 лютого 2014 року в публічному просторі з'явилася інформація про те, що парламент АР Крим планує поставити на порядок денний 26 лютого "Заяву щодо суспільно-політичної ситуації в Криму". У зв'язку з цим Меджліс закликав жителів Криму прийти до будівлі Ради АРК в знак протесту проти ухвалення сепаратистських рішень. Мітинг був анонсований на 10:00 ранку під гаслом "Збереження територіальної цілісності України та недопущення ухвалення Верховною Радою АРК рішень, спрямованих на дестабілізацію ситуації в автономії".

Проросійські активісти, серед яких були співробітники міліцейських загонів "Беркут", завезені з території РФ провокатори й масовка, а також так звана "самооборона" Сергія Аксьонова, 26 лютого також зібралися під будівлею кримського парламенту.

Якоїсь миті кримська міліція, нібито отримавши команду, припинила захищати обидва мітинги й відійшла від кримського парламенту. Одразу ж почалися сутички між проукраїнськими та проросійськими учасниками протестів. Під час зіткнень постраждало 30 осіб, шестеро були госпіталізовані, двоє людей загинули.

Зіткнення під кримським парламентом

Крим – Україна

Зрештою кримським татарам і активістам вдалося відтіснити прихильників сепаратизму від будівлі кримського парламенту. Мітинг на підтримку єдиної України продовжився під гаслами "Крим – це Україна", "Я росіянин, але хочу жити в Україні", "Україна – єдина країна", "Геть Росію". Сесія кримського парламенту була зірвана.

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Наслідки мітингу 26 лютого

Мітинг за єдину Україну рівно на один день відтягнув анексію Криму. Але найголовніше – він не дав можливості Кремлю заявити, що півострів приєднався до РФ добровільно. 27 лютого, наступного дня після мітингу, "зелені чоловічки" – бійці російських спецпідрозділів – почали захоплення адміністративних будівель. Питання про так званий референдум Рада АР Крим ухвалювала фактично під дулами автоматів. Росія була змушена на весь світ продемонструвати свою неприкриту агресію, на довгі роки повернувши собі радянський імідж "Імперії зла".

День кримського опору російській окупації

Верховна Рада України своєю постановою №3807 від 2 лютого 2016 року затвердила День кримського опору російській окупації та встановила для нього дату – 26 лютого.

Мітинг у Криму 26 лютого 2014 року

Цього дня по всій країні відбуваються різноманітні заходи, покликані нагадати – півострів перебуває в окупації вже шість років.

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