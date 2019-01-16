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Крим — Україна: в Московському патріархаті зробили несподівану заяву

2.3тЧитати матеріал російською

У Російській православній церкві в Україні визнали анексований Крим українським.

Про це в ефірі "Громадського" заявив глава інформаційно-просвітницького відділу РПЦ на території країни, архієпископ Климент. Він вказав на те, що саме через це церковні парафії на півострові не переходять до складу Російської православної церкви.

"На території Кримського півострова Українська православна церква (раніше — УПЦ МП, зараз РПЦ. — Ред.) повністю в канонічному чині йце є свідченням того, що, з точки зору церковних канонів і церковного устрою, Крим є територією України", — підкреслив він.

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Архієпископ Климент (Вечеря)

Архієпископ Климент (Вечеря)

pravlife.org

Климент також заявив, що, згідно зі статутом, церква РПЦ в Україні має свої єпархії виключно на території української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
анексія КримуНезалежність УПЦ
Особа
Климент (Вечеря)
Місце
Україна
Теги
КримРПЦУПЦ МПРосія
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А почему в СЦУ не переходят?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
4 года войны а они только запели мрази
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Кожедуб Руслан, ты сначала на Крым напади, и узнаешь, что такое война!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, шо Томос животворящий с сектантами делает, ща кацапские попы в вышиванках бегать начнут и в конце литургии вместо "аминь" будут орать "Слава Украине"
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