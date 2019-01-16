Крим — Україна: в Московському патріархаті зробили несподівану заяву

У Російській православній церкві в Україні визнали анексований Крим українським.

Про це в ефірі "Громадського" заявив глава інформаційно-просвітницького відділу РПЦ на території країни, архієпископ Климент. Він вказав на те, що саме через це церковні парафії на півострові не переходять до складу Російської православної церкви.

"На території Кримського півострова Українська православна церква (раніше — УПЦ МП, зараз РПЦ. — Ред.) повністю в канонічному чині йце є свідченням того, що, з точки зору церковних канонів і церковного устрою, Крим є територією України", — підкреслив він.

Архієпископ Климент (Вечеря) pravlife.org

Климент також заявив, що, згідно зі статутом, церква РПЦ в Україні має свої єпархії виключно на території української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 20 грудня прийняла закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви.

Народний депутат Олександр Бригинець, один з авторів документа, уточнив, що на виконання цих норм у релігійних організацій є два місяці. Якщо перейменування буде проігноровано, їх чекає скасування реєстрацій.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради та заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.

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